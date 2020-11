Facebook cancela grupo con 320,000 seguidores de Trump

Facebook eliminó un grupo con más de 320.000 seguidores, partidarios del candidato republicano y presidente, Donald Trump, que incitaba a la violencia y alegaba fraude en las elecciones presidenciales.

El grupo llamado Stop The Steal había sido creado el miércoles y para el jueves ya contaba con más de 300,000 seguidores y crecía de una manera desenfrenada; ganaba 100 seguidores cada segundo y hacía 36 publicaciones por minuto según CrowdTangle Data.

Tom Reynolds, un portavoz de Facebook dijo a The New York Times que la red social eliminó Stop The Steal ‘como parte de las medidas excepcionales que estaba tomando en las elecciones’. ‘El grupo se organizó en torno a la legitimización del proceso electoral, y vivimos llamamientos preocupantes a la violencia de algunos miembros del grupo’, explicó el portavoz.

Los grupos de Facebook son públicos y a ellos puede unirse cualquiera que tenga una cuenta en la red social. Así fue creado Stop The Steal el miércoles 3 de noviembre a las 15 horas por la usuaria Kylie Jane Kremer, exactivista del Tea Party y dirigente de una organización conservadora sin fines de lucro: Women for America First.

Kremer abrió el grupo motivada por la idea de que las elecciones estaban siendo robadas a los republicanos, un mensaje que se extendió rápidamente y cuyo principal promotor es Trump. A las primeras dos horas, el grupo ya reunía al 100,000 usuarios. Sus primeras publicaciones fueron videos de protesta contra las elecciones, como el de un grupo de seguidores de Trump manifestándose frente a un centro de votación en Detroit.

Poco a poco, los usuarios fueron compartiendo imágenes, videos y sobre todo, información sobre el supuesto fraude electoral y los centros de votaciones e intimidación contra los partidarios de Trump; hechos que poco después se comprobaron que eran falsos.

Por ejemplo, compartían historias anecdóticas en las que los usuarios afirmaban que los trabajadores electorales que contaban las papeletas llevaban máscaras con el logotipo de la campaña de Biden, o que los partidarios de Trump recibieron deliberadamente papeletas defectuosas que las máquinas no podían leer.

Facebook empezó a etiquetar como ‘engañosas’ las publicaciones del grupo para alertar al resto de usuarios, pero Stop The Steal era demasiado grande. Según de New York Times, las publicaciones del grupo aparecían más rápido que los verificadores de datos y eran cada vez más violentas.

Tras el cierre de Stop The Steal, han nacido docenas de nuevos grupos; uno ya suma más de 10,000 miembros y otro más de 2,000, según comprobó la red social.

En una actualización de sus políticas de publicación, Facebbok explica que la red no puede ser utilizada ‘con el propósito de manipular o interferir en elecciones u otros procesos cívicos’ mediante la elaboración, publicación y difusión de ‘contenido que pueda suprimir la participación o inducir a error a las personas sobre cuándo, dónde o cómo participar en el proceso cívico’.

‘Además, podemos etiquetar y reducir la visibilidad de los tuits que contienen información falsa o engañosa sobre los procesos cívicos para proporcionar un contexto adicional’, aclararon en el comunicado.