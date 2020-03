Facebook cancela miles de millones de cuentas usando IA

En las redes sociales abundan las cuentas falsas, y Facebook no es la excepción. La compañía elimina miles de millones de perfiles apócrifos de su red cada día y ha tenido que buscar un método mejor para encontrar las falsificaciones: un modelo de aprendizaje automático al que llama Deep Entity Classification (DEC).

Este modelo, basado en inteligencia artificial (IA), ya ha eliminado cientos de millones de cuentas, según Facebook, ya que ha sido capaz de superar las limitaciones de anteriores métodos que no podían detectar algunas cuentas falsas que tenían comportamientos confusos o con los que no quedaba claro su origen.

Los anteriores métodos eran bastante útiles cuando las cuentas mostraban comportamientos sospechosos, como publicar cientos de imágenes de una marca. Pero también hay atacantes sofisticados, que engañan a este tipo de sistemas adaptando su comportamiento de forma sutil, como ajustar el número de amigos y el tiempo en que mantienen activa la cuenta.

El nuevo sistema aborda estas cuestiones al observar características más profundas (de ahí el nombre). Lo hace conectando una cuenta sospechosa a todos los amigos, grupos y páginas con las que interactúa. Después investiga a estas cuentas conectadas. Por ejemplo, los grupos se evalúan por los miembros que atraen y los administradores.

El sistema basado en IA analiza miles de características para determinar si es una cuenta falsa, como los ‘likes’, las páginas con las que interactúa, etc.

Posibilidades de error

Este modelo, sin embargo, también puede equivocarse. Si esto ocurre, las cuentas desactivadas entran en un proceso de apelación que le dan al acusado la oportunidad de responder antes de que sean eliminadas permanentemente.

Aunque no todas las cuentas falsas que no corresponden a una persona tienen malas intenciones, a veces tienen comportamientos que la plataforma no desea. Esto depende también de factores culturales, ya que, por ejemplo, mientras algunas personas agregan solo a gente que son sus amigos, otras a gente que no conocen, por el hecho de comenzar una amistad. Sin embargo, para evitar discriminar este comportamiento con el equipo de Normas Comunitarias de Facebook solo se enfoca en valores universales.

Por otro lado, las cuentas que no corresponden a una identidad, a una persona, pueden ser en ocasiones negocios, organizaciones o entidades no humanas, como una mascota, gente que interpreta a un famoso o un extranjero. Ante esto, el modelo intenta centrarse en aquellas que quieren ‘cansar el daño’, como estafadores o ‘spamers’ que intentan tener un efecto.

Los informes que ha reportado Facebook reflejan que, por el momento, este nuevo modelo está funcionando. Durante los dos años que se ha usado, ha deshabilitado el 99.5% de las cuentas infractoras, contra las que se tomaron medidas antes de que los usuarios reales las denunciaran.

Entre octubre y diciembre de 2017 eliminaron 694 millones de cuentas, frente al pico de 2,200 millones que ha eliminado entre enero y marzo del 2019 y las 1,700 millones que eliminaron entre julio y septiembre de 2019.