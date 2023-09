Getty Images y Nvidia presentan herramienta para crear imágenes con IA

Generative AI by Getty Images permite generar imágenes e ilustraciones a partir de texto mediante inteligencia artificial generativa

Getty Images y Nvidia se asociaron para presentar ‘Generative AI by Getty Images’, una innovadora herramienta que permite a los usuarios generar imágenes e ilustraciones a partir de texto utilizando la extensa biblioteca de fotografías de Getty.

El director ejecutivo de Getty Images, Craig Peters, expresó su entusiasmo por el lanzamiento de esta herramienta que emplea la potencia de la IA generativa para satisfacer las necesidades comerciales de sus clientes, al tiempo que respeta la propiedad intelectual de los creadores.

Una característica distintiva de esta IA generativa, a la que los usuarios tendrán acceso próximamente, es que se entrena exclusivamente con la vasta biblioteca de imágenes de Getty. Esto garantiza que los usuarios no se enfrenten a problemas de derechos de autor en el futuro al utilizar esta herramienta.

Getty Images se compromete a compensar a los creadores si utiliza sus imágenes generadas por IA para mejorar las versiones actuales y futuras del modelo, mientras que los usuarios adquieren derechos perpetuos, globales e ilimitados sobre las imágenes que crean.

La IA de Getty Images se basa en la tecnología de Edify, que forma parte de NVIDIA Picasso. Es importante destacar que las imágenes generadas por los usuarios con esta herramienta no se incluirán en las bibliotecas de contenido de Getty Images e iStock.

Sin embargo, es importante señalar que esta herramienta de Getty tiene ciertas limitaciones en cuanto a los tipos de imágenes que los usuarios pueden generar. Por ejemplo, no permite generar imágenes de personas reales, como Joe Biden, ni imitar estilos artísticos específicos, como el de Andy Warhol o Jeff Koons.

Getty explicó que su IA no tiene conocimiento de figuras como Andy Warhol, Joe Biden u otras personas del mundo real, ya que su enfoque se centra en evitar la manipulación o recreación de eventos de la vida real. No obstante, Getty Images no es la única empresa que ha adoptado este modelo de negocio, ya que Adobe también ha lanzado una herramienta similar.