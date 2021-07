Google lanza herramientas de seguridad para gobiernos

Google presentó tres productos de seguridad para que los gobiernos se expandan y refuercen los sistemas, que son cada vez más vulnerables a los ataques.

Las nuevas ofertas de software de la compañía se basan en un marco de confianza cero y ayudarán a los gobiernos a cumplir con la orden ejecutiva del presidente estadounidense Joe Biden para mejorar la seguridad, según se anunció en un comunicado.

La compañía presentará próximamente sus ofertas de Zero Trust Assessment and planning, Secure Application Access Anywhere y Active Cyber Threat Detection.

Los últimos meses han traído una ola de ransomware de alto perfil y otros ciberataques a las empresas estadounidenses, y las agencias gubernamentales también han sido blanco de ataques en los últimos años.

La situación provocó la orden ejecutiva de Joe Biden sobre ciberseguridad en mayo, cuando obligó a los contratistas del gobierno a incorporar la seguridad de confianza cero en todo el software, instó a los proveedores de TI a informar los ataques al gobierno y buscó estandarizar la respuesta del sector público.

Google Cloud, el tercer proveedor de servicios en la nube del mundo, está tratando de utilizar el impulso de seguridad de Biden para expandir el número y el tamaño de sus contratos gubernamentales en un esfuerzo por ponerse al día con Amazon y Microsoft.

Zero Trust es el tipo de seguridad informática que requiere que todos los usuarios estén autenticados, autorizados y validados continuamente para trabajar en una red.

‘Desde COVID-19 hasta los recientes ataques de ransomware, los eventos del año pasado han demostrado que las agencias gubernamentales deben repensar los marcos de seguridad del pasado’, dijo Mike Daniels, vicepresidente del sector público global de Google Cloud.

‘Estamos preparados para compartir nuestra experiencia operando en un modelo Zero Trust, junto con las tecnologías de Google que son seguras por diseño, para ayudar al gobierno de Estados Unidos a prevenir, detectar evaluar y remediar incidentes cibernéticos’.

La evaluación y planificación de confianza cero de Google asesorará al gobierno sobre las políticas, tecnologías y cambios que necesita alguien para adoptar un marco de confianza cero.

La oferta Secure Application Access Anywhere, entregada con el socio Palo Alto Networks, permite a los usuarios gubernamentales acceder de forma segura a las aplicaciones comerciales sin importar donde se encuentren.

Por último, la solución Active Cyber Detection permitirá a las agencias analizar mejor sus datos para detectar un ataque o de n oportunamente.