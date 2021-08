Huawei Cloud anuncia proyectos de inversión en AL

Huawei Cloud anunció la puesta en marcha de proyectos para apoyar a sus socios en América Latina y el Caribe, como el el caso del Programa Spark, con un fondo de 10 millones de dólares para la innovación en startups.

De igual forma, el Programa de Ecosistemas de Servicios Móviles de Huawei (HMS) donará otros 10 millones de dólares para permitir que los desarrolladores de aplicaciones y los socios mejoren la experiencia en la nube.

Como parte de la celebración de su segundo aniversario en la región, Huawei Cloud realizará desde hoy y hasta el 3 de septiembre una serie de actividades, y junto con sus clientes y socios compartirá experiencias en transformación digital y actualización inteligente.

El evento incluye una serie de lanzamientos que cubren la nube distribuida, servicios nativos de la nube, big data, inteligencia artificial y servicio de video, según informó en un comunicado.

Los siguientes servicios en la nube se lanzan por primera vez en la región: Intelligent EdgeCloud (IEC), Intelligent EdgeFabric (IEF), KYON (Keep Your Own Network), FunctionGraph 2.0, Multi-Cloud Container Platform (MCP), Application Service Mesh (ASM), Container Guard Service (CGS), base de datos GaussDB, ModelArts Pro (plataforma de desarrollo de inteligencia artificial para empresas) y servicio de video nativo de la nube.

Durante los últimos dos años, la compañía ha colaborado con más de 20 hospitales en varios países de América Latina, incluidos Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, Perú y México, y ha utilizado un sistema de detección asistido por IA para acelerar el análisis de imágenes de TC para detectar síntomas de COVID-19, lo que ha contribuido a mejorar la eficiencia.

Huawei calcula que el 80% de las empresas utilizarán tecnologías nativas de la nube para 2023, y para 2025, el 97% de las grandes empresas utilizarán inteligencia artificial para mejorar la producción y la eficiencia operativa, y todas las empresas utilizarán tecnologías de nube.