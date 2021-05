La App Store de Apple tuvo 78% de margen de ganancias en 2019

La App Store de Apple obtuvo márgenes operativos de casi 78% en el año fiscal 2019, según el testimonio de un testigo experto de Epic Games, basado en documentos obtenidos del fabricante del iPhone.

La cifra proviene de Ned Barnes, un investigador financiero y económico, quien dijo que obtuvo documentos ‘preparados por el grupo de Análisis y Planificación Financiera Corporativa de Apple y producidos a partir de los archivos del CEO de Apple, Tim Cook’.

Apple está impugnando la precisión de los cálculos de Barnes, e instando a un juez a restringir la discusión pública sobre las ganancias de la Apple Store, mientras las compañías se dirigen a un juicio de alto riesgo el lunes en Auckland, California.

Epic, fabricante del exitoso juego Fortnite, está tratando de demostrar que la App Store funciona como un monopolio con una comisión sobre los desarrolladores hasta un 30%, mientras que Apple insiste en que no abusa de su poder de mercado.

La compañía de vidoejuegos también está demandando a Apple en el Reino Unido y Australia, mientras que la firma de la manzana enfrenta el escrutinio de los reguladores antimonopolio en Estados Unidos y en el extranjero.

Como parte del proceso de intercambio de información previa al juicio, Barnes dijo que un empleado de Apple le informó que los números de los documentos internos de la empresa no muestran la imagen completa. Luego hizo cálculos adicionales, que resultaron en estimaciones de margen más altas del 79.6% tanto para el 2018 como para 2019.

En un comunicado el sábado, Apple dijo que los cálculos de los expertos de Epic sobre los márgenes operativos para la App Store son ‘simplemente incorrectos y esperamos refutarlos en los tribunales’.

Apple genera ingresos de la App Store al cobrar una comisión del 15% o del 30% a los desarrolladores por descargas de aplicaciones de pago, compras dentro de la aplicación y suscripciones.

La firma californiana dice que no asigna costos para la App Store y que los documentos internos que discuten los ingresos para el mercado, generalmente no incluyen los gastos. Eso significa que, según la empresa, los márgenes o ganancias no demuestran la imagen completa.

En un testimonio de un testigo experto en nombre de Apple, Rick Chávez Valencia, un experto en economía del Instituto de tecnología de Massachusetts, dijo que la ‘estimación del margen operativo de la App Store de Barnes no es confiable, porque analiza de forma aislada el segmento del ecosistema iOS de una manera que aumenta artificialmente el margen operativo aparente de ese segmento. Cualquier medida contable de la rentabilidad independiente de la App Store también es arbitraria y, por lo tanto, poco confiable como indicador de cualquier cosa’.

En una solicitud al juez para impedir que Epic se refiera a los datos financieros de la App Store en audiencia pública, dijo que la información puede confundir indebidamente a los mercados de valores y a los participantes en esos mercados, incluidos muchos fondos de pensiones, fondos mutuos y otros inversores ordinarios que poseen acciones de Apple.