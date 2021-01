Samsung TV Plus es un nuevo servicio de streaming en México, con más de 20 canales disponibles en su lanzamiento

Lanzan Samsung TV Plus, un nuevo servicio de streaming

Samsung presentó hoy su nuevo servicio de streaming Samsung TV Plus, el cual pone a disposición de los usuarios de televisores inteligentes una selección de más de 20 canales y contenidos diversos, como noticias, películas y entretenimiento.

La plataforma viene preinstalada en las pantallas Smart TV de Samsung fabricadas a partir de 2018.

En México, Samsung TV Plus ya ofrece canales como: Tastemade, Bloomberg Television, Euronews, Flash TV, Pongalo NovelaClub, The Pet Collective, BCC Gaming, Fail Army, Saber Más, Hard Knocks, Qwest TV, Runtime, MyTime Movie Network, Tu Cine, Insight TV, Stingray Naturescape, Demand Africa, Chiquilines, InWonder, People Are Awesome y WeatherSpy.

‘Con más personas pasando más tiempo en casa, la televisión se convirtió en el centro de entretenimiento y una salida que nos conecta con el mundo. Samsung TV Plus no podría llegar a nuestros usuarios en un mejor momento: cuando la necesidad de un servicio de televisión internacional gratuito, que puede ser disfrutado por toda la familia, está en su punto más alto¡, dijo Aline Jabbour, Directora de Samsung TV Plus Latin America Business Development.