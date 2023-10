Las imágenes de TikTok son una ventana al conflicto israelí

Clips de un festival de música en el sur de Israel, donde 260 asistentes fueron asesinados y tomados como rehenes, según la agencia de rescate de Israel Zaka, interrumpieron la programación habitual del algoritmo con su programación alegre.

Los usuarios comentaron con emojis y videos que mostraban los primeros destellos en el cielo al amanecer mientras los jóvenes bailaban.

A pesar de la visión inicial de la aplicación, que era inspirar creatividad y brindar alegría, ahora no hay duda de que TikTok desempeñará un papel importante en la difusión de momentos serios y a menudo desgarradores que conmueven al mundo.

Los estudios muestran que los miembros de la Generación Z son más propensos a recurrir a TikTok que a Google como fuente de noticias.

Además, con los cambios en la plataforma de redes sociales X, conocida anteriormente como Twitter, TikTok tiene la capacidad de ofrecer imágenes impactantes y culturalmente relevantes, lo que le da una ventaja.

Katie Harbath, ex directora de políticas públicas de Facebook y asesora tecnológica sénior del Instituto Republicano Internacional, comenta: ‘En este momento, no hay un lugar central al que la gente pueda acudir para obtener información en momentos como este, de la misma manera que solían hacerlo en Twitter en el pasado. Será interesante ver cómo las personas se unen en torno a una plataforma como TikTok, incluso si no quieren que sea considerada una fuente de noticias, y cómo TikTok maneja este contenido en general’.

Noam Schwartz, cofundador y director ejecutivo de ActiveFence, una empresa israelí que crea tecnología para equipos de confianza y seguridad en grandes plataformas tecnológicas, afirma que TikTok ha desempeñado un papel positivo en el conflicto. ‘La gente no creería la magnitud de este evento sin que se amplificara en las redes sociales’, dijo. ‘Es como si alguien hubiera inventado que a los jóvenes que van a Coachella los atan y les disparan. Parece sacado de una película. Y si los videos no mostraran a estos jóvenes, la gente tampoco querría creer que está sucediendo’.

Schwartz, un israelí que vive en Manhattan, señala que actualmente está reclutando a miembros de su fuerza laboral y está muy agradecido por la apertura de información que brindan las redes sociales. Sin embargo, también cree que será un desafío para las plataformas en línea diferenciar entre la propaganda y la realidad. ‘Será muy arriesgado seguir el camino de eliminar cuentas que amplifican contenido con el que no estoy de acuerdo, por terrible que sea’.