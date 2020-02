Las más grandes tendencias de marketing de contenido de 2020

Este 2020 inicia con una gran batalla por la conquista de nuevos mercados, ya que además del uso de estrategias clásicas que siempre funcionan y se mantienen activas a pesar del paso del tiempo, la tecnología abre nuevas puertas a estrategias de marketing de contenido en plataformas con un potencial ilimitado.

Optimiza tu contenido para búsquedas cero clics

Si bien, es sabido que en el mundo del marketing el contenido es el rey, la manera en la que este es ofrecido al público y la facilidad con la que llega hacia él es el castillo donde habita. Es aquí donde Google ofrece de manera automática un resultado cero clic conforme se va escribiendo la búsqueda, convirtiéndolo en una tendencia de marketing para 2020.

También llamada on-SERP SEO, esta optimización de contenido ya ha llevado al 61.8% de los resultados de Google a ser cero clic debido a que le facilita la búsqueda a los usuarios y le ofrece una gran ventaja competitiva a las marcas y negocios que optimizan sus plataformas para este tipo de búsquedas. Un ejemplo de cómo el SEO ha ayudado al desarrollo de los negocios por internet, puede encontrarse al ver como Amazon pasó de ser una librería online al gigante del e-commerce que es en la actualidad.

Crea contenido que sea siempre verde

El ofrecer contenido que esté siempre actualizado a pesar del paso del tiempo, le permitirá a tu audiencia encontrar tu oferta de una manera mucho más fácil y una forma de conseguirlo es creando contenido de calidad alrededor de íconos de la cultura popular y actualizarlo adecuadamente.

En este contexto aparece el Advergaming, que es la creación de videojuegos específicamente para fines comerciales, lo cual ha ayudado a promocionar franquicias tan populares como Star Wars a través de diversas décadas mediante el lanzamiento de nuevos juegos a la par del estreno de las nuevas películas.

Otro ejemplo aparece dentro de la sección de tragamonedas de Betway, ya que además de ser un centro de entretenimiento online, sus juegos más populares están basados en series de televisión, películas y figuras de la cultura popular, como Game of Thrones, Bridesmaids o Guns’ N Roses, lo que le permite captar un público mucho más variado satisfaciendo diversos intereses.

Finalmente, algo interesante sucede dentro de la industria de la música, donde es común encontrar canciones nuevas que toman fragmentos de otras canciones (sampling) para conectar más fácilmente con un público más grande.

Así como lo compartió la plataforma online de Red Bull, las 10 canciones más sampleadas de la historia incluyen canciones como Funky Drummer de James Brown, La Di Da Di de Dough E Fresh y Slick Rick o Here We Go de Run-DMC, las cuales han ayudado al éxito de artistas como George Michael, Snoop Dogg, Robbie Williams o LMFAO, además de que ejemplos como los anteriores han ayudado a darle un mayor impacto a los anuncios publicitarios que encontramos en la televisión y en internet desde hace décadas.

Ofrece una excelente experiencia de usuario

En la actualidad, el marketing dentro del mundo digital actual se ha convertido en una competencia feroz por atraer al público, sin embargo, de nada sirve ofrecer contenido de calidad, lleno de información puntual, clara y específica además de ofrecer bienes, productos y servicios que sean siempre relevantes para la audiencia, si la experiencia que tiene el usuario dentro de la plataforma donde este contenido se ofrece no le motiva a quedarse y volver por más.

De acuerdo con el blog de Hostgator las tendencias digitales para 2020 están enfocadas en enriquecer la experiencia del usuario, ofreciendo un trato más personal al propiciar un contacto directo entre usuarios y empresas con herramientas como WhatsApp y el uso de chatbots dentro de las plataformas.

Además, el uso de video como herramienta de marketing digital se ha vuelto fundamental en los últimos años y un ejemplo de ello es que YouTube ya está posicionado como el segundo buscador más utilizado, solo por detrás del gigante Google.

En este mismo contexto, aparece la optimización de contenido para búsquedas por voz, que es un mercado que está creciendo exponencialmente a través de altavoces inteligentes y asistentes virtuales como Siri o Alexa dentro de los smartphones. Además de lo anterior, se estima que más del 50% de todas las búsquedas sean activadas por voz en este 2020.

El marketing de contenido evoluciona de la mano de los avances de la tecnología y en este 2020, las tendencias que se desarrollan entre las empresas traen consigo nuevas oportunidades cada vez más dentro del ámbito digital.

De esta forma, el facilitar una experiencia de usuario rica en contenido que esté siempre a la moda y que se pueda encontrar de diversas formas incluyendo comandos por voz, se han convertido en las principales tendencias de marketing de contenido para 2020.