Llega Paramount+ a México por 79 pesos al mes

ViacomCBS anunció la llegada a México del nuevo servicio de Paramount+, que incluye más de 5,000 horas de contenido en streaming con series, películas y contenidos originales de MTV, Nickelodeon, Comedy Central y Telefe.

El nuevo Paramount+ ofrece series originales, como No Activity, Strange Angel, SpongeBob’s Under Years, Two Weeks to Live, Yellowstone y Killing Eve, entre otras.

Incluye también películas como The Outpost, The Fanatic, la franquicia de películas Misión Imposible, la trilogía El Padrino, Forrest Gump, Vanilla Sky y otras películas clásicas.

Paramount+ también contará con contenido premium de SHOWTIME, incluida la serie dramática Your Honor, protagonizada por Bryan Cranston.

Los usuarios pueden acceder a una prueba gratuita de 7 días y luego suscribirse al servicio por un pago mensual de 79 pesos en México.

El nuevo Paramount+ está disponible en línea en ParamountPlus.com y en dispositivos de TV móviles y conectados a través de la aplicación Paramount+ para iOS y Android.

El servicio también tendrá una amplia distribución en los principales socios, incluidos Apple, los canales de Amazon Prime Video en México y Brasil, Claro Video, Mercado Libre, Izzi, Megacable, Total Play, Claro Brasil, Vivo, Oi, Incomm y Dish.