López Obrador critica a Twitter y Facebook por censurar a Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó este jueves a Facebook y a Twitter por “censurar” a Donald Trump, aunque sin nombrarlo de forma directa ni a los mensajes en los que incitó a la violencia en sus seguidores.

“Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nomás que respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en ‘Face'”, opinó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

Al inicio de su conferencia mañanera el mandatario rechazó pronunciarse sobre el asalto del miércoles al Capitolio de los seguidores de Trump que se niegan a reconocer su derrota electoral, un asedio que duró casi cuatro horas y dejó cuatro muertos, 14 policías heridos y al menos 52 detenidos.

Pero al final de su rueda de prensa, AMLO sí expresó su molestia por el actuar de Facebook y Twitter, que suspendieron videos y publicaciones del mandatario saliente de Estados Unidos “debido a la violencia”.

“No estoy de acuerdo con eso, no acepto eso, tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir?, si nosotros estamos por las libertades, esto lo digo porque existen las redes sociales”, manifestó López Obrador sin mencionar a Trump.

El presidente de México comparó el comportamiento de las redes sociales con la Santa Inquisición.

También lamentó que, si las redes sociales siguen con este comportamiento, solo quedarían los medios comerciales como el New York Times o el Washington Post, además de la prensa mexicana que es crítica con su Gobierno.

“¿Dónde está incluso la norma, dónde está la legislación, dónde está reglamentado? Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas. Ese es un tema importante porque aquí nos han querido censurar, bueno hemos padecido de censura siempre”, sostuvo.

Estas declaraciones ocurren pese a que en la misma rueda de prensa López Obrador argumentó que no podía pronunciarse sobre lo ocurrido en Washington porque la Constitución mexicana impide la “interferencia” en asuntos extranjeros.

Además, presumió que mantiene “muy buena relación con el presidente Trump”.

La oposición mexicana ha acusado a López Obrador de ayudar a la campaña de reelección de Trump con su visita a Washington en julio pasado, el único viaje al extranjero que ha hecho como jefe de Estado.

Además, López Obrador tardó cerca de un mes en reconocer a Joe Biden como presidente electo al recordar el fraude electoral que él afirma que padeció en 2006, cuando perdió la votación frente al ahora expresidente Felipe Calderón.

El mandatario negó que vaya a tener “pleitos” con Biden, pero rechazó una visita a su toma de posesión el 20 de enero o alguna en el futuro.

“No tengo invitación y he decidido salir poco desde que estoy en la presidencia, solo he hecho un viaje a Washington a la Casa Blanca porque era muy importante el que se iniciara lo del tratado de libre comercio”, sostuvo.