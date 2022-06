Los Obama cambian acuerdo de Spotify a Amazon

Los Obama y su productora Higher Ground firmaron un acuerdo con Audible, propiedad de Amazon, para hacer una lista de programación de audio original, anunciaron las compañías el martes, poniendo fin a la relación de tres años con Spotify.

Los términos del acuerdo no se revelaron, incluso si éste le da a Higher Ground la flexibilidad de lanzar programas en muchos servicios de audio al mismo tiempo. Spotify pagó por los derechos exclusivos de los programas, aunque luego los distribuyó en los servicios rivales.

‘En Higher Ground, siempre hemos buscado alzar las voces que merecen ser escuchadas, y Audible está comprometida en hacer realidad esa visión junto con nosotros’, dijo el expresidente Barack Obama en un comunicado de prensa. ‘Espero asociarme con ellos para contar historias que no solo entretengan sino que también inspiren’.

La famosa familia firmó su primer contrato de podcast con Spotify Technology en 2019 y lanzó una variedad de programas, incluidos The Michelle Obama Podcast y Renegades: Born in the U.S.A., una conversación de varias horas entre Barack y el músico Bruce Springsteen. Sin embargo, la asociación dio un giro a lo largo de los años, después de que ambas compañías no estuvieran de acuerdo sobre la estrategia.

El personal de Higher Ground quería que su pizarra destacara voces ajenas a las de Obama y, aunque la productora presentó decenas de programas, Spotify solo produjo unos pocos.

Spotify finalmente se negó a renovar su acuerdo, reduciendo los socios potenciales para Higher Ground a Audible e iHeartMedia.