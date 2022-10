Minecraft es el juego más infectado con malware

La mayoría de los juegos móviles y de PC están infectados con malware, que puede robar los datos confidenciales del usuario, como las credenciales de inicio de sesión y el acceso a las cuentas bancarias, según datos de Kaspersky.

Las cifras revelan quees, con mucho, el juego favorito de los piratas informáticos en plataformas móviles y de escritorio.

Hasta 131,000 usuarios de PC descargaron juegos de Minecraft infectados con malware entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

Roblox (38,838), Need for Speed ​​(32,314), Grand Theft Auto (31,752) y Call of Duty (30,401) también aparecieron en la lista de los juegos de PC más infectados.

En total, 371,877 usuarios de PC encontraron malware al descargar los diez juegos mencionados anteriormente.

En cuanto a los videojuegos móviles, cerca del 90% del software malicioso dirigido a teléfonos y tablets se entregó a través de la ‘edición de bolsillo’ de Minecraft.

El análisis también reveló que la gran mayoría (76.87%) del malware encontrado en los videojuegos mencionados distribuye la familia de malware Trojan-PSW/RedLine Stealer.

La capacidad principal de ReadLine Stealer es robar datos de los navegadores, como contraseñas, cookies, detalles de tarjetas, datos de autocompletado, datos de billetera de criptomonedas, credenciales para servicios VPN, etc.