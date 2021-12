Motorola abre sus primeras tiendas en CDMX

Motorola anunció la apertura de las primeras tiendas oficiales Motorola Stores en la Ciudad de México, las cuales se ubican en Parque Toreo y Parque Lindavista.

‘Para Motorola lo más importante son sus usuarios y la manera de asegurarse que el cliente reciba lo mejor es ofreciendo innovación, atención a los consumidores y personalización. Con esto en mente, hoy la marca anunció la inauguración de sus primeras tiendas oficiales en México’, dijo la compañía en un comunicado.

En estas nuevas sucursales, los fanáticos de la marca podrán adquirir los más recientes lanzamientos de la marca, como los motorola edge 20, edge 20 pro, edge 20 lite, moto g60s, moto g50 5G, moto e20, entre otros, además del portafolio de productos de Lenovo.

La apertura de estos espacios en la capital mexicana forma parte del esfuerzo de la compañía por ofrecer ‘practicidad y personalización al cliente’.

‘En Motorola estamos cada vez más centrados en nuestros usuarios y cerca de ellos; y definitivamente las nuevas moto stores nos permitirán estar más cerca de ellos’, apuntó Rodrigo Díaz, Director de Mercadotecnia para Motorola México.

Las nuevas Motorola Stores se encuentran ubicadas en Parque Lindavista – Colector 13 No. 280. Col. Magdalena de las Salinas Alcaldía Gustavo A. Madero-, esta tienda estará abierta a partir del 1ro de diciembre y Parque Toreo – Boulevard Manuel Ávila Camacho No 5. Fraccionamiento Lomas de Sotelo Naucalpan de Juárez, Estado de México- esta tienda está abierta desde el 26 de noviembre. Ambas con un horario de atención de 11:00 am a 9:00 pm de lunes a domingo.