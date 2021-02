Multan a Facebook en Italia por uso indebido de datos

La Autoridad garante de la Competencia y Mercado de Italia informó hoy que impuso a Facebook una multa de 7 millones de euros (unos 8.42 millones de dólares) por el uso indebido de datos de sus usuarios.

En concreto, sancionó a las empresas del grupo Facebook Ireland Ltd. y Facebook INC por no haber acatado una resolución que el grupo estadounidense ha recurrido.

La autoridad italiana emitió en noviembre de 2018 una disposición en la que consideraba que Facebook indujo a engaño a los usuarios para que se registraran en su plataforma y no les informó de forma inmediata y adecuada, durante la activación de la cuenta, de que los datos recogidos iban a tener fines comerciales y tampoco se les comunicó las finalidades retributivas subyacentes al servicio.

En la opinión de este organismo italiano, la información proporcionada por Facebook era genérica e incompleta y no proporcionaba una distinción adecuada entre el uso de los datos necesarios para la personalización del servicio y los requeridos para campañas publicitarias específicas.

Además de sancionar entonces a Facebook con una multa de 5 millones de euros, la citada autoridad prohibió la difusión de la práctica engañosa y ordenó la publicación de una rectificación en la página web de la empresa en Italia, además de en los perfiles de cada usuario italiano registrado, según indica el comunicado.

Las dos empresas no han publicado la rectificación y tampoco brindan información a los usuarios sobre la recopilación de sus datos, esencial para que el cliente decida si activa el servicio o no, apunta el mencionado organismo.

Un portavoz de Facebook señaló que el grupo toma nota de la decisión, pero espera el fallo del Consejo de Estado sobre la apelación contra las conclusiones iniciales de la entidad italiana.

‘Facebook –añadió la fuente– se toma la privacidad muy en serio y ya hemos hecho cambios, incluidos nuestros términos de servicio, para aclarar cómo Facebook utiliza los datos para proporcionar su servicio y para ofrecer publicidad personalizada’.