No, no todas las apps de casino sirven

Muchos usuarios de casino piensan que basta con buscar “casino app” en cualquier buscador y elegir entre los resultados, pero la realidad es que en México es no es suficiente e incluso puede conllevar serios problemas.

El hecho es que el mercado de juegos de azar mexicano está regulado y una compañía necesita una autorización de la Segob para poder ofrecer sus servicios a los ciudadanos.

El problema es que cuando se busca en un buscador de internet, el robot no tiene capacidad para filtrar qué apps pertenecen a compañías con autorización y cuáles no. De momento, ese es un trabajo para un ser humano y, por ello, para estar seguros lo más fácil es acudir a portales especializados como bettingguide.com/mx donde solo añaden apps de casinos legales y con autorización.

¿Qué riesgos conllevan las apps de casinos sin autorización?

En primer lugar y como ya hemos adelantado no son legales, así que estarías accediendo a un servicio ilegal.

En segundo lugar, una de las cosas que exige la Segob para conceder las autorizaciones es que las compañías demuestren que sus juegos son justos. Es decir, las compañías autorizadas no pueden engañar a sus usuarios, y no pueden no porque les suponga un conflicto moral, sino porque los juegos están auditados por compañías internacionales expertas en comprobar si un juego genera realmente resultados aleatorios o no.

A partir de ahí, uno puede tener suerte y perder o ganar (siendo lógicamente siempre la probabilidad de perder más alta que la de ganar porque cualquier casino es un negocio), pero lo importante es saber que nada impide que un usuario obtenga un gran premio y que si lo hace pueda cobrarlo.

¿Qué tipos de juegos hay en las apps de casino?

A día de hoy, las apps han avanzado mucho y ya están en disposición de ofrecer los mismos juegos que se pueden ofrecer en una aversión del casino para computadora.

Concretamente los juegos más populares son:

• Tragamonedas.

• Ruleta.

• Blackjack.

• Baccarat.

Además, casi todos los casinos ofrecen también juegos complementarios como Andar Bahar, Teen Patti, Sic Bo, Craps, video póker, raspa y gana, video bingo, etc. No todos los ofrecen todos, pero si es habitual encontrar una buena variedad en cualquier casino con licencia.

Y el casino en vivo

Uno de los grandes atractivos de los casinos online es el casino en vivo. Consiste en salas de juego en las que hay un crupier real y en el que toda la dinámica del juego se transmite por video en streaming. De esta manera, los usuarios pueden chatear con el crupier e incluso con otros usuarios.

Las apps de casino también permiten jugar a los juegos de casino en vivo, siendo el único requisito tener una buena conexión a internet.

En conclusión

Olvídate de esas apps que solo ofrecen jugar a tragamonedas y que no se sabe bien a quién pertenecen. Busca una app de un verdadero casino legal y juego con todas las garantías. No solo es más seguro, sino que también podrás jugar a juegos de más calidad.