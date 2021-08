Por Brexit, usuarios de Vodafone volverán a pagar roaming en la UE

Vodafone anunció este lunes que a partir del próximo enero sus clientes que se desplacen a países de la Unión Europea deberán pagar cargos por roaming.

El roaming entre países quedó abolido dentro de la UE en 2017, pero volvió a ser posible para las compañías británicas imponer una tasa a sus clientes una vez el Reino Unido se desligó del bloque comunitario, el pasado 31 de diciembre.

Cuando se materializó el Brexit, las cuatro principales telecos británicas -EE, O2, Three y Vodafone- aseguraron que no tenían planes de reintroducir el cobro por itinerancia.

Sin embargo, EE, subsidiaria de BT, fue la primera en anunciar nuevos cargos, el pasado junio, un paso que ahora ha dado asimismo Vodafone.

Three y O2 han limitado el uso de datos en la Unión Europea para sus clientes británicos (hasta 12 GB los de Three y 25 GB los de O2), pero no han introducido por ahora cobros por roaming.

A partir de enero, los ssucriptores de Vodafone en el Reino Unido que hayan renovado su contrato después del 11 de agosto deberán pagar 2 libras al día (2.36 euros) por continuar usando sus datos móviles en la UE, una tasa similar a la que cobrará EE.