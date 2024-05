Revocan a IBM indemnización de 1,600 mdd a BMC Software

IBM consiguió la revocación de una indemnización de 1,600 millones de dólares que se le ordenó pagar a BMC Software en 2022, por lo que se consideró una ‘caza furtiva de clientes’ mientras prestaba servicios a un cliente común, AT&T.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, dictaminó que IBM adquirió legalmente la cuenta de software de mainframe de AT&T, uno de los principales clientes de BMC.

El panel de tres jueces concluyó que IBM no infringió un acuerdo entre las empresas que le prohibía incentivar a clientes mutuos a cambiar a su línea de productos.

‘Debido a que el cliente tomó esa decisión sin influencia injusta por parte de IBM, BMC perdió frente a IBM de manera justa’, dijo la jueza de circuito Edith Jones.

Un portavoz de BMC se negó a comentar sobre el fallo.

‘Estamos muy contentos de que el Quinto Circuito no haya encontrado irregularidades por parte de IBM y haya revocado completamente el veredicto del tribunal de distrito’, dijo IBM en un comunicado. ‘IBM actuó de buena fe en todos los aspectos de este compromiso y estamos agradecidos de que el tribunal esté de acuerdo’.

BMC, con sede en Houston, presentó una demanda contra IBM en 2017, acusándola de violar un acuerdo que prohibía a IBM obtener clientes mutuos para cambiar a su propia línea de productos de software de la competencia mientras actuaba como subcontratista de TI. IBM argumentó que AT&T optó por cambiar a su línea de productos por sus propios motivos, no por presión de IBM.

Los jueces de la corte de apelaciones estuvieron de acuerdo. Señalaron que, si bien el acuerdo prohibía a IBM utilizar su posición para obtener información sobre los clientes de BMC con el fin de venderles su software, sí le permitía ayudar a los clientes a suspender el uso de licencias de BMC ‘por otras razones comerciales válidas’.

‘AT&T inició este cambio de forma independiente y sin ningún lobby o influencia de IBM’, expresó Jones. ‘Por lo tanto, IBM sostiene que no violó la disposición de no desplazamiento porque no compitió ni solicitó la decisión de AT&T’.