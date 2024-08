Salesforce y la expectativa de un retorno de inversiones en IA

Los inversionistas se han mostrado cada vez más interesados en saber cuándo las empresas de software comenzarán a ver un retorno de las inversiones realizadas en inteligencia artificial.

Los próximos resultados de Salesforce podrían proporcionar claridad en torno a esta importante cuestión.

A pesar de que el gasto en hardware relacionado con IA, como chips y servidores, sigue siendo robusto y que grandes empresas han reafirmado sus planes de inversión en esta tecnología, el panorama ha sido muy diferente para las compañías que ofrecen características y servicios basados en IA.

Las acciones de software han tenido un desempeño desafiante en 2024, rezagándose en comparación con otras áreas del sector tecnológico, mientras crece la impaciencia sobre cuándo la IA comenzará a impulsar un crecimiento más rápido y una mayor eficiencia.

Salesforce se encuentra en una posición clave en este contexto. Aunque ha destacado el potencial de la IA para aumentar los ingresos, en su último trimestre proyectó el crecimiento de ventas más lento en su historia, lo que llevó a la empresa a experimentar su mayor caída en un solo día desde 2004.

Si los próximos resultados, que se publicarán el miércoles por la tarde, no muestran señales de un punto de inflexión en el crecimiento impulsado por la IA, podrían surgir nuevas dudas sobre la sostenibilidad del auge de la IA en general.

La industria está en busca de una mayor claridad sobre cuándo se empezará a ver un crecimiento impulsado por la IA. Cuanto más se retrase este crecimiento, más se incrementará la incertidumbre sobre si realmente se materializará.

En este contexto, si Salesforce no logra demostrar un crecimiento significativo, podría no considerarse una inversión prioritaria. Además, si la IA no genera resultados tangibles hasta 2025 o más tarde, la paciencia de los inversionistas con el sector del software en general podría agotarse.

Aunque algunos inversionistas mantienen el optimismo de que la IA mejorará las tendencias del software a largo plazo, los recientes reportes han enfriado las expectativas de un repunte rápido.

Pese a que el 88% de las empresas de software del S&P 500 han superado las expectativas de ganancias en esta temporada, solo el 41% lo han hecho en términos de ventas, según datos compilados por Bloomberg. En el sector tecnológico en general, los porcentajes son de 81.5% para ganancias y 61% para ingresos.

Existe la creencia de que Salesforce será uno de los principales beneficiarios de la IA, aunque se esperaba que el impacto fuera visible para finales de este año, algunas expectativas han sido postergadas hasta la segunda mitad de 2025.

Aún así, no está claro si este es el momento de afirmar que las dificultades han sido superadas; el éxito no está asegurado.