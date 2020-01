Samsung lanza Baille, un mini robot descrito como ‘compañero de vida’

Samsung presentó en el CES a Baille, un pequeño robot rodante del tamaño de una pelota de tenis, que funciona como ‘compañero de vida’.

La compañía surcoreana mostró la esfera sonora en el escenario que obedeció las órdenes de voz en un hogar funcionando a través de comandos a dispositivos de teléfonos inteligentes.

Con este robot centrado en el cliente, Samsung lleva la atención personalizada al siguiente nivel.

El pequeño robot rodante comprende, apoya y reacciona a las necesidades para ayudar activamente en la casa.

Por supuesto, en una época en la que los legisladores y los consumidores miran con recelo a las compañías tecnológicas por su insaciable apetito por nuestros datos personales, Baille puede ser considerado como un espía del tamaño de una pelota de tenis.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw

— Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020