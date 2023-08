Servidores: la columna vertebral ante el auge de la Inteligencia Artificial

Por Hiram Monroy, Head of Commercial Sales at AMD for Spanish Latin America

En los últimos meses la Inteligencia Artificial (IA) ha marcado un cambio drástico en cuanto al rol de la tecnología en los negocios, por lo que son cada vez más las empresas que recurren a tecnologías avanzadas para obtener una ventaja competitiva.

Tecnologías como IA, analítica de datos, nube híbrida o automatización comienzan a aparecer frecuentemente al centro de las estrategias y modelos operativos de todo el mundo, haciendo de la infraestructura de TI un factor clave para el éxito de las compañías que lo abanderen.

Ante este panorama, los servidores juegan un rol más significativo, no solo en el almacenamiento y gestión de datos, sino como eje fundamental de puesta en marcha y respaldo de cargas de trabajo, potenciando aplicaciones y servicios de mayor complejidad y demanda.

Lo anterior ha detonado una evolución acelerada en arquitectura y características de los servidores, buscando ofrecer capacidades optimizadas que se adapten a los requerimientos únicos de la era de la IA, pero, ¿qué retos son estos?

Universo exponencial de información

Con la proliferación de dispositivos conectados y el surgimiento del Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), las empresas se ven inundadas con volúmenes masivos de datos que deben procesarse, analizarse y transformarse en conocimientos accionables.

Mientras que los servidores tradicionales tienen dificultades para mantenerse al día con estas cargas de trabajo, al apostar por infraestructura de vanguardia se vuelve más sencillo procesar grandes volúmenes de datos, con una eficiencia notable.

Dichas plataformas suelen integrar procesadores de alto rendimiento que destacan en tareas de cómputo paralelo, acelerando el entrenamiento de redes neuronales y algoritmos de IA, para desplegar resultados en tiempo real y facilitar la toma de decisiones informada.

Por si fuera poco, la integración de interfaces de red de alta velocidad incentiva las transferencias rápidas de datos entre servidores y aceleran el procesamiento distribuido de la IA.

Sistemas elásticos, servicios a la medida

La escalabilidad es otro aspecto fundamental que distingue a la infraestructura de TI hiperconvergente. Conforme se incrementa la complejidad y escala de las cargas de trabajo de IA, las empresas requieren arquitecturas de servidores que puedan adaptarse a las demandas cambiantes.

Para ello, las plataformas de punta se estructuran en diseños modulares, lo que permite una expansión fluida y la adición de unidades de procesamiento, memoria o almacenamiento. Esta flexibilidad garantiza que las organizaciones puedan escalar eficientemente su infraestructura de IA a medida que evolucionen sus requisitos, sin necesidad de reemplazos extensos de hardware.

Protección integral, de inicio a fin

La seguridad es primordial en las implementaciones de IA empresarial, y la infraestructura de servidores de vanguardia está equipada con sólidas características de seguridad para proteger los datos confidenciales.

Características como cifrado a nivel de hardware, mecanismos de arranque seguro y los controles de acceso avanzados protegen los modelos de IA, los conjuntos de datos de entrenamiento y los resultados generados contra posibles amenazas o accesos no autorizados.

A medida que el panorama normativo se vuelve más riguroso, las empresas pueden confiar en que sus cargas de trabajo de IA se ejecutan en infraestructuras de servidores seguras y cumplen con los requisitos regulatorios, garantizando la integridad de datos, archivos, procesos y personas.

A la par que el campo de la IA continúa evolucionando, la infraestructura de servidores se convierte en la columna vertebral de la digitalización empresarial. Estas potentes plataformas ofrecen la potencia de cálculo, escalabilidad, rendimiento de flujo de datos y seguridad necesarios para manejar complejas cargas de trabajo.

No cabe duda de que invertir en estas tecnologías innovadoras, puede permitir a las empresas posicionarse a la vanguardia de la revolución de la IA, impulsar la innovación y obtener una ventaja competitiva en un mundo cada vez más centrado en los datos.