Solo tres videos de TikTok suman más de 163 millones de ‘likes’

Los tres videos más populares de TikTok tienen más de 163 millones de 'Me gusta'

La popularidad de TikTok es innegable, ya que se ha convertido en el sitio preferido para compartir videos de formato corto, con más de 1,700 millones de usuarios y creadores de contenido.

Los tres videos más populares de TikTok en conjunto tienen más dede ‘Me gusta’, según datos de OnlyAccounts.io.

Según los datos de Statista y TikTok, el video más popular es el de la sincronización de labios de Bella Poarch ‘M to the B’ de Millie B, con 61.3 millones de ‘Me gusta’ y más de 751 millones de visualizaciones.

En segundo lugar, está el video de Jamie Big Sorrel Horse bailando frente al espejo del baño, con casi 52 millones de ‘Me gusta’. El video, que lo muestra bailando frente al lavabo de su baño para Say It Right de Nelly Furtado, tiene más de 436 millones de reproducciones hasta el momento.

Y en tercer lugar, están los dibujos de bocas de @fredziousnik_art, con 51 millones de ‘Me gusta’.

Las estadísticas también muestran que Khaby Lame es un usuario de TikTok con la mayor cantidad de videos en la lista de los 25 principales, mientras que ‘SugarCrash!’ de ElyOtto es la canción más usada en los mejores videos.

Los usuarios de TikTok pasan mucho más tiempo viendo videos que en otras plataformas de redes sociales, según el Informe general global de Digital 2023.

Los usuarios de Android en todo el mundo pasaron un promedio de 23 horas y 28 minutos usando TikTok en un mes, casi un 20% más que el año anterior.

Facebook ocupó el segundo lugar con 19 horas y 43 minutos. Whatsapp e Instagram siguieron con un tiempo de uso mensual promedio de 17 horas y 20 minutos y 12 horas, respectivamente.