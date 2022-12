Sufre industria de videojuegos su peor caída, según Tencent

La industria del juego sufrió en 2022 una de sus peores caídas registradas, y se encuentra ante un año aún más difícil, de acuerdo con Tencent Holdings.

El sector de 200,000 millones de dólares se prepara para un año difícil en todos los frentes. El líder de videoconsolas,Group, recortó sus perspectivas de juegos para este año en un 12%, reduciendo las previsiones para el segundo trimestre consecutivo.

Su rival más cercano, Microsoft, también ha despedido a trabajadores de su división Xbox.

El impacto de muchos vientos en contra que golpean a la vez, incluidos los cambios en la plataforma de Apple, el entorno macro y los impactos persistentes de la represión de los juegos en China, plantean colectivamente desafíos continuos para el crecimiento y la rentabilidad a corto plazo para el sector de los juegos, dijo Matthew Hunter Kanterman, de Ball Metaverse.

‘Muchas grandes empresas públicas se están dando cuenta de que ahora no es el momento de hacer grandes inversiones, sino de reducir, costos y enfocarse solo en los títulos más rentables’.

Sin embargo, Tencent también tiene que lidiar con la incertidumbre en su mercado local, que no solo ahora está comenzando a eliminar las restricciones de covid que han obstaculizado la economía número dos del mundo durante el año.

El presidente de la firma fue implacable en sus críticas a las unidades de negocio, desde los juegos hasta las redes sociales y la computación en la nube. Advirtió que algunas divisiones podrían no sobrevivir mucho más tiempo sin enderezar su trayectoria actual.

Tencent ha recortado miles de puestos de trabajo este año, ha simplificado los negocios más rentables y ha reducido las inversiones.

La compañía ha estado bajo presión prolongada de la represión del gobierno chino contra las grandes empresas tecnológicas, junto con las restricciones para frenar la adición de juegos entre los jóvenes.

Sus ingresos por juegos domésticos cayeron un 7% en el trimestre de septiembre, con un escaso crecimiento del 3% en su división internacional.

La canalización de nuevos juegos de la compañía estuvo bloqueada durante meses por la suspensión de China de otorgar licencias para nuevos títulos y ahora tiene que recuperar el tiempo perdido, creando una serie de nuevas franquicias y contenido para jugadores móviles.

Durante la reunión de la semana pasada, Jack Ma reprendió a la división de juegos por malgastar dinero para adquirir usuarios para títulos producidos apresuradamente, en lugar de centrarse en la calidad.

‘Chicos, de ahora en adelante no me vengan con la historia de comprar tráfico de usuarios, ya no lo creo’, dijo Ma.