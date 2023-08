Tecnología e Innovación: Cómo la IA transforma la escritura de contenido

Al redefinir los límites de lo que es posible, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en la principal protagonista de la transformación tecnológica.

La IA es una rama de la informática enfocada en generar sistemas capaces de aprender y mejorar a partir de la propia experiencia. Por ende, pueden realizar tareas que solían requerir habilidades humanas, especialmente en el marketing y el mundo de los negocios.

Actualmente, la IA se está integrando con rapidez a todas las industrias, revolucionando la forma en que realizamos nuestras actividades cotidianas. Y una de las áreas donde ha venido ganando terreno es la escritura de contenido. A través de modelos de lenguaje avanzado, ahora es posible generar textos creativos, precisos y personalizados.

¿Qué quiere decir esto? Que hoy es posible liberar a los escritores humanos de tareas repetitivas —como generar ideas, producir bosquejos y corregir estilo—, haciendo que se centren en actividades que requieren pensamiento crítico y creatividad, como la investigación para redactar artículos de blog.

En este artículo, exploraremos cómo la IA está impactando la escritura de contenido, destacando desafíos y preocupaciones éticas.

La IA: Herramientas y beneficios en la escritura de contenido

La IA ha marcado un antes y un después en la producción de contenido. Por ende, no solo contamos con una gran variedad de herramientas tecnológicas para redactar, sino también beneficios. Vamos a explorar cada uno de estos.

Herramientas de IA para la escritura de contenido

Elegir la mejor herramienta de IA para la escritura de contenido depende, en gran parte, de las necesidades de los escritores. De ahí que sea tan importante saber cuáles son las herramientas que más trascienden en el mercado y qué ofrecen.

¿Quieres saber cuáles son las mejores herramientas? Te contamos cuáles son:

Asistente de contenido de HubSpot : este asistente genera contenido y te permite editarlo. Además, te brinda la oportunidad de reescribir textos con la IA de HubSpot. De esta manera, ahorras tiempo e incrementas la eficiencia.

: este asistente genera contenido y te permite editarlo. Además, te brinda la oportunidad de reescribir textos con la IA de HubSpot. De esta manera, ahorras tiempo e incrementas la eficiencia. Jasper AI : esta es una herramienta de redacción asistida por IA capaz de generar contenido de alta calidad en segundos. Jasper AI opera a través de diferentes plantillas. Por ejemplo, puedes usar desde esquemas AIDA para copywriting hasta templates de landing pages o artículos de blog. Aparte, Jasper AI cuenta con un identificador de plagio y una integración con Grammarly.

: esta es una herramienta de redacción asistida por IA capaz de generar contenido de alta calidad en segundos. Jasper AI opera a través de diferentes plantillas. Por ejemplo, puedes usar desde esquemas AIDA para copywriting hasta templates de landing pages o artículos de blog. Aparte, Jasper AI cuenta con un identificador de plagio y una integración con Grammarly. Grammarly: conocida por su completo corrector de escritura, Grammarly termina siendo una herramienta valiosa para quienes producen contenido en inglés. Grammarly utiliza la IA para detectar errores gramaticales y de ortografía en esta lengua. Su fuerte, sin duda alguna, es corregir la concisión, la estructura y la claridad de las oraciones.

conocida por su completo corrector de escritura, Grammarly termina siendo una herramienta valiosa para quienes producen contenido en inglés. Grammarly utiliza la IA para detectar errores gramaticales y de ortografía en esta lengua. Su fuerte, sin duda alguna, es corregir la concisión, la estructura y la claridad de las oraciones. QuillBot: esta herramienta es capaz de reescribir frases o párrafos enteros usando la IA. De esto modo, logras añadir variedad a tus textos sin transformar por completo el significado de las ideas. Si estás en un bloqueo de escritor, puedes usarlo para innovar en tu contenido.

esta herramienta es capaz de reescribir frases o párrafos enteros usando la IA. De esto modo, logras añadir variedad a tus textos sin transformar por completo el significado de las ideas. Si estás en un bloqueo de escritor, puedes usarlo para innovar en tu contenido. Writer: de manera similar a Jasper AI, Writer es una plataforma de IA generativa que aprende de tus datos para replicar tu tono y personalidad en cualquier texto. Puedes escribir cualquier tipo de contenido a partir de templates y usar un corrector de escritura que se asemeja al desarrollado por Grammarly.

Beneficios de la IA en la escritura de contenido

Las herramientas que hemos mencionado también reportan grandes ventajas a la hora de crear contenido. Te contamos más:

Ahorro de tiempo y esfuerzo: quienes escriben contenido saben que su oficio está lleno de tareas repetitivas que requieren mucha atención al detalle y que agotan física y mentalmente. Corregir puntuación y ortografía es una de ellas. En esta situación, los asistentes de escritura con IA son útiles porque ayudan a los escritores a mitigar su cansancio e identificar errores en los textos.

quienes escriben contenido saben que su oficio está lleno de tareas repetitivas que requieren mucha atención al detalle y que agotan física y mentalmente. Corregir puntuación y ortografía es una de ellas. En esta situación, los asistentes de escritura con IA son útiles porque ayudan a los escritores a mitigar su cansancio e identificar errores en los textos. Personalización del contenido: una característica de los asistentes de contenido con tecnologías de IA es que logran una gran capacidad de personalización. Si bien son ampliamente criticados por generar textos repetitivos o «sin espíritu», lo cierto es que la IA aprende tu estilo. Si tiendes a citar muchas fuentes en tu texto, la IA tomará este patrón para crear un contenido personalizado. Del mismo modo, la IA aprende el tono de las marcas. Si viras entre marca y marca, la personalización de contenido es un gran salvavidas.

una característica de los asistentes de contenido con tecnologías de IA es que logran una gran capacidad de personalización. Si bien son ampliamente criticados por generar textos repetitivos o «sin espíritu», lo cierto es que la IA aprende tu estilo. Si tiendes a citar muchas fuentes en tu texto, la IA tomará este patrón para crear un contenido personalizado. Del mismo modo, la IA aprende el tono de las marcas. Si viras entre marca y marca, la personalización de contenido es un gran salvavidas. Mejora la cantidad del contenido: el cansancio hace estragos. Los escritores más agotados, o en estado de desgaste ocupacional, pueden cometer errores de ortografía y puntuación fácilmente notables. Esto resta calidad a los textos y deteriora la reputación del escritor. Sabiendo que agotarse es algo muy humano, las IA te sirven para tener mejoras de estilo, asegurar la coherencia del contenido y ganar bienestar. ¿Cuál es el resultado? Textos más profesionales y atractivos.

En resumen, la IA se está convirtiendo en una gran aliada a la hora de crear contenido. En la siguiente sección exploraremos los desafíos y preocupaciones éticas del uso de la AI en escritura de contenido.

Desafíos éticos del uso de la IA en la escritura de contenido

Fuente

La IA ha llegado para quedarse y esto ha impactado la forma en que escribimos contenido. Por ejemplo, los asistentes de escritura con IA han permitido automatizar las tareas de los escritores, reduciendo los tiempos de entrega y mejorando su bienestar.

Al mismo tiempo, les ha hecho la vida más fácil en lo que tiene que ver con la investigación. Usadas correctamente, las herramientas de escritura de IA resuelven dudas sobre vacíos de investigación y nos ayudan a generar nuevas perspectivas o ángulos sobre un mismo tema. Así, tenemos ideas para cautivar a los lectores.

Aunque la IA le ha dado un giro de 180 grados a la escritura en marketing, es importante tener en cuenta las consideraciones éticas a la hora de usar IA. Al igual que cualquier otra tecnología, la IA presenta limitaciones y no está exenta de desafíos.

Veamos cuáles son.

Limitaciones de la IA en la escritura de contenido

En cuanto a las limitaciones, es importante considerar que, en su estado actual, la IA todavía lucha por comprender los matices del lenguaje humano. Puede aprender patrones y estructuras gramaticales, pero no puede lidiar del todo con otros recursos retóricos y creativos de los escritores, como las metáforas o el sarcasmo.

¿Qué quiere decir esto? Que no tiene en cuenta el contexto y la cultura en los que se gestan la lengua y la comunicación. No importa si la AI tiene gran demanda en las empresa y se necesita optimizar gastos.

Aquí, la labor de los escritores es claramente irremplazable, puesto que, al ser humanos, comprenden las normas sociales que guían los idiomas y la aceptabilidad de ciertas expresiones.

Otra limitación es que la IA depende de qué datos introduces en su sistema. Eso quiere decir que debes ser muy responsable con las fuentes. Si usas asistentes de contenido con información poco confiable, es probable que produzcas textos sesgados e inexactos. Esto impactará negativamente en tu audiencia y te restará credibilidad.

Los desafíos éticos de la IA

Los desafíos éticos de la IA se relacionan con la autoría, la desinformación y la propaganda, el reemplazo de escritores humanos y los sesgos discriminatorios.

La autoría

En relación con la autoría, es posible preguntarnos: si alguien escribe un artículo de blog sobre el uso medicinal de cannabis, ¿quién es el autor? ¿La IA o el escritor?

En vista de este problema, portales como Medium sugieren etiquetar los textos escritos con IA a sus colaboradores. Otras empresas generadoras de contenido han prohibido por completo el uso de la IA para asegurar que lo que se escribe sea completamente original.

Con esta medida, se pretende mitigar el daño que cierto contenido puede ocasionar a otras personas y organismos.

La desinformación y la propaganda

Las IA generativas tienen el poder de generar volúmenes masivos de información en poco tiempo. Dado que toda IA tiene sesgos, es muy probable que sean utilizadas para inundar internet con noticias falsas y propaganda que va contra los derechos de todas las personas. De ahí que sea urgente la regulación.

El reemplazo de escritores

El debate sobre el reemplazo de trabajadores por la emergencia de tecnologías no es nada nuevo, y esto se refleja en la discusión sobre los escritores y la IA.

Muchos escritores temen que, al automatizar todas las tareas, los dueños de negocios terminen reemplazando escritores por plataformas de IA generativa. Esto implicaría una destrucción masiva de empleos. En consecuencia, muchos escritores organizados piden que se regule esta tecnología en todas las empresas para proteger los empleos.

Los sesgos discriminatorios

Debido a las preocupaciones éticas de los escritores y expertos en tecnología con la IA, han surgido varios detectores de contenido IA. Esto, con el propósito de identificar a los escritores que plagian directamente a la IA.

Se trata de detectores que, si bien son altamente eficientes, no están exentos de sesgos.

Por ejemplo, algunos investigadores han sometido a prueba los detectores de contenido hecho por IA, identificando que tienden a etiquetar la escritura de personas nativas de un idioma como «original». En cambio, quien escribe como «no nativo» de una lengua es identificado como «IA» y muchas veces penalizado.

Esto marca una clara jerarquía entre escritores nativos y no nativos, que no tiene razón de ser en ningún idioma y que afecta a los escritores. De ahí que los proveedores de estos sistemas de detección de IA trabajen constantemente en la identificación de «falsos positivo» para no permitir injusticias contra escritores no nativos.

Usa la IA para innovar en tu escritura de contenido

En este artículo, hemos explorado el rol de la IA en la escritura de contenido, identificando herramientas y beneficios. Sin duda alguna, la IA generativa llegó a la vida de los escritores para facilitar su trabajo. Sin embargo, existen limitaciones y preocupaciones éticas que debes tener en cuenta a la hora de usar asistentes de escritura sustentados en IA.

Te invitamos a reflexionar profundamente sobre tu uso responsable de la IA antes elegir cualquier herramienta generadora de contenido. Considera siempre las cuestiones de autoría, los sesgos y las responsabilidades éticas de todo escritor con la información que utiliza y publica.

Sobre la autora

Vivian A. Martínez-Díaz

Antropóloga (Ph.D), periodista y especialista de contenido para marketing B2B, con interés por la comunicación y la tecnología aplicada a los negocios, los lugares de trabajo y la educación.