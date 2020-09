Telefónica lanza su red 5G en toda España

Telefónica anunció la entrada en operación de su red 5G en toda España, lo que proporcionará a los usuarios mayores velocidades y capacidades de conectividad.

Esta mejora de la conexión inalámbrica pretende llegar al 75% de las comunidades autónomas antes del fin de año.

Por ahora, no se han revelado los precios ni condiciones comerciales del servicio, aunque se sabe que utilizarán las frecuencias 3.5 GHz y la combinación de la tecnología 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing) en espera de desplegar inmediatamente la red 5G SA (Stand Alone) cuando se culmine su estandarización.

El despliegue comenzará en Madrid, Barcelona y Valencia, para luego sumarse Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Tarragona y después Sevilla, Bilbao, Palma de Mallorca, Gerona, Lugo, Zaragoza, Toledo, Ávila, Almería, Santander, Oviedo, Valladolid y Huelva. Poco a poco, seguirán añadiendo a la cobertura poblacional de 5G todas las capitales de provincia.

Por lo pronto, la telco que preside José María Álvarez-Pallete precisó que la puesta en marcha de la red 5G ‘es un salto de nivel hacia la hiperconectividad que cambiará el futuro de España’.

El encendido de la red de 5G de Telefónica se produce después de que el pasado mes de julio, Álvarez-Pallete reafirmara el compromiso de la multinacional para impulsar la digitalización completa del país.

‘Es un 5G para todos, sin excepciones. En todas las comunidades autónomas. Con este impulso, Telefónica acelera la digitalización de las pymes, de las administraciones públicas y de los ciudadanos. Como la fibra y como tantas otras grandes cosas, 5G es Telefónica’, precisó el primer ejecutivo de la compañía.

En el mismo comunicado, Alvarez-Pallete también explicó que la red de su compañía ‘siempre ha sido un activo diferencial. Por ella transcurre la vida de las personas y ha demostrado una fortaleza inigualable cuando más se le ha necesitado’, tras recordar que ‘España ya lidera las infraestructuras digitales de Europa con la red más extensa de fibra óptica’.

El directivo declaró que todo lo anterior está en línea con el objetivo de aprovechar ‘una oportunidad de oro para que España lidere la Cuarta Revolución Industrial y aproveche la mano tendida de Europa en el proceso de reconstrucción’.