Tesla alista entrega de primeros Cybertrucks

Después de dos años de retrasos y problemas de producción, Tesla está finalmente lista para entregar sus Cybertrucks a los clientes.

El director ejecutivo, Elon Musk, entregará los primeros vehículos el jueves en la sede de Tesla en Austin, como parte de un evento de lanzamiento.

También se espera que la compañía proporcione detalles clave sobre el Cybertruck, incluido su precio, configuraciones y autonomía de la batería.

Este vehículo marca la primera entrada de Tesla en el altamente competitivo mercado de camionetas pickup en Estados Unidos. El proyecto ha sido recibido con entusiasmo, pero también con fuertes críticas y dudas.

Un analista sugirió la semana pasada que el fabricante de automóviles debería cancelar el Cybertruck por completo, porque es poco probable que sea rentable, mientras que el propio Musk lamentó lo ‘increíblemente difícil’ es producir el vehículo.

Tampoco está claro si su diseño inusual atraerá a los propietarios de camionetas de trabajo y a los compradores de flotillas comerciales que valoran lo funcional por encima de lo llamativo.

‘Los compradores de camionetas no pierden el tiempo. Si no les funciona, no lo comprarán’, dijo Stephanie Brinkley, directora asociada, de S&P Gobal Mobility.

Todas las camionetas están hechas para realizar una variedad de tareas, desde transportar el heno, madera, y otras cargas hasta remolcar, caballos, vehículos recreativos y botes. El espacio libre, la capacidad de remolque y el tamaño de la plataforma, así como de facilidad de acceso a ella, son cuestiones clave para los consumidores, que tienden a ser leales a la marca y ven su camioneta con una herramienta para realizar trabajo.

Cuando Musk presentó el Cybertruck en 2019, dijo que mejoraría el diseño de las camionetas tradicionales. Promocionó varias características únicas, incluido el vidrio a prueba de balas y una carrocería reducida de acero inoxidable, un material que no se usa para el exterior desde la década de 1980. Tesla fijó el precio inicial en 39,900 dólares y prometió que vendría en tres variantes.

Aunque las primeras entregas del Cybertruck son inminentes, es poco probable que entre un producción en volumen durante al menos un año. Musk dijo el mes pasado que Tesla podría aumentar su producción a un ritmo de 250,000 vehículos al año en algún momento de 2025.