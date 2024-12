Trump y Copa América lideran búsquedas más populares en Google

La Copa América, las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump y la princesa Catalina de Gales encabezaron las búsquedas más destacadas en Google este año, según el informe anual de la compañía.

En la categoría de deporte, las cuatro búsquedas más recurrentes fueron la Copa América, la Eurocopa, la Copa Mundial de Críquet Twenty20 y el enfrentamiento ‘India contra Inglaterra’, relacionado también con el críquet.

Entre las tendencias generales, el fallecimiento del cantante Liam Payne, exintegrante de One Direction, en Buenos Aires ocupó el quinto lugar. Le siguieron otra búsqueda relacionada con el críquet, ‘India contra Bangladesh’, y el iPhone 16, el modelo más reciente de Apple.

En la sección de noticias, dominaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el calor extremo, los Juegos Olímpicos y el huracán Milton, que dejó una estela de destrucción y 13 víctimas fatales en Florida.

En cuanto a personalidades, Donald Trump lideró las búsquedas, seguido por la princesa Catalina, quien este año se alejó del ojo público antes de anunciar un diagnóstico de cáncer. La lista también incluye a Kamala Harris, la vicepresidenta de EU, y a la boxeadora argelina Imane Khelif, destacada también como la atleta más buscada.

En el ámbito musical, Diddy, conocido por sus recientes problemas legales, encabezó las búsquedas, seguido de Usher, quien fue la estrella del medio tiempo en el Super Bowl, y artistas como Linkin Park y Sabrina Carpenter.

Entre las películas más populares, Inside Out 2 ocupó el primer lugar, seguida por Deadpool & Wolverine, el thriller Saltburn y la secuela de Tim Burton, Beetlejuice Beetlejuice. En cuanto a series, Baby Reindeer, Fallout y House of the Dragon dominaron el interés del público.

En Estados Unidos, las elecciones presidenciales del 5 de noviembre fueron la búsqueda más frecuente, seguidas por Donald Trump, quien ganó los comicios y sufrió un intento de asesinato que le dejó una herida leve en la oreja. Otras tendencias destacadas incluyen el juego de palabras Connections del New York Times, el equipo de béisbol New York Yankees y la vicepresidenta Kamala Harris.

En política, Trump lideró nuevamente las búsquedas, seguido por Harris, el vicepresidente electo JD Vance y Joe Biden, actual presidente de EU. La princesa Catalina y Tim Walz, compañero de fórmula de Harris, también estuvieron en el foco de atención.

Entre las palabras y preguntas virales, ‘Demure’, que significa modesto o recatado, fue de las más buscadas. Las preguntas más populares incluyeron temas astronómicos y deportivos, como la frecuencia de eclipses solares y lunares o la celebración de eventos como la Copa América y los Juegos Olímpicos.