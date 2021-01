TSMC invertirá 28,000 mdd para aumentar producción de chips

En medio de la escasez mundial de semiconductores, que van desde chips para automóviles hasta procesadores gráficos, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) informó este jueves que planea gastar 28,000 millones de dólares para aumentar la capacidad de sus plantas.

Los comentarios de los ejecutivos en una llamada para discutir las ganancias del cuarto trimestre de la campaña, sugieren aproximadamente un aumento del 50% en las inversiones en capacidad, en comparación con 2020.

La demanda de chips está aumentando en todo el mundo, pero la capacidad se vio limitada el año pasado. Un 2019 mediocre para la industria provocó una inversión insuficiente en la capacidad de fabricación y el cierre de plantas debido a que el COVID-19 empeoró las cosas.

El presidente de la compañía, Mark Liu, dijo que la pandemia de coronavirus ha impulsado la demanda, que los ejecutivos esperan que continúe a medida que se distribuyen las vacunas.

Hay escasez de productos que van desde sistemas de videojuegos hasta automóviles y tarjetas gráficas porque no hay suficientes semiconductores para terminarlos. No está claro cuándo disminuya la escasez, pero ajustar la capacidad de fabricación puede llevar semanas, si no años.

Impulsado por los lanzamientos de teléfonos inteligentes 5G y la tecnología del proceso de próxima generación de la compañía, utilizado por Apple para chips en varias computadoras nuevas, por ejemplo, TSMC reportó ingresos netos en el cuarto trimestre por 5.01 mil millones de dólares. Las ventas aumentaron un 22% a 361.53 mil millones de dólares.