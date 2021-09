Walmart, Ford y Argo se unen para entregas sin conductor

Walmart se asoció con Ford Motor y la startup autónoma Argo AI para lanzar un servicio de entrega sin conductor en tres ciudades de Estados Unidos.

Las pruebas comenzarán al finales de este año en Miami, Austin y Washington, dijo Argo en un comunicado.

Ford proporciona vehículos híbridos Escape, equipados con la tecnología de conducción autónoma de Argo para entregar comestibles y otras mercancías, en lo que se define como el primer servicio de conducción autónoma multiciudad de Walmart.

Walmart, el minorista más grande del mundo y líder en logística, ha buscado agresivamente la posibilidad de entregar sus productos en robots.

También está probando la entrega sin conductor con Cruise, de General Motors; Waymo, de Alphabet; la empresa de entrega autónoma Nuro, y la empresa entrega también el formato Gatik.

Con un auge en las compras en línea que impulsa la demanda, los analistas dicen que la entrega autónoma podría convertirse en un negocio de 1 billón de dólares.

‘Esta colaboración moverá nuestra misión de llevar productos a los hogares de nuestros clientes con una velocidad y facilidad incomparables’, dijo Tom Ward, vicepresidente senior de Walmart en Estados Unidos de entregas de última milla. ‘Continuará allanando el camino para la entrega autónoma’.

La prueba inicial comenzará con una tienda Walmart por ciudad y entregará en una región geográfica limitada alrededor de cada ubicación, explicó Cinthia Kwon, vicepresidenta de estrategia de Argo.

Los compradores pedirán comestibles u otros artículos y luego tendrán la opción de recibirlos de forma autónoma, siempre que haya alguien en casa para recibir la mercancía. No habrá ningún cargo adicional por la entrega sin conductor, agregó Kwon.

Para Ford, la asociación con Walmart es independiente de un programa piloto que probó con el minorista hace tres años y que desde entonces concluyó.

‘Emparejar el liderazgo minorista y de comercio electrónico de Walmart con las operaciones de conducción autónoma de Argo y Ford en estas múltiples ciudades, marcará un paso significativo hacia la ampliación de un servicio de entregas de bienes comerciales’, dijo Scott Griffith, jefe de negocios de movilidad y vehículos autónomos del fabricante de automóviles.

We are collaborating with @Walmart and @Ford to bring an autonomous goods delivery service to customers in Miami, Austin, and D.C. — Walmart’s first multi-city autonomous delivery collaboration in the U.S. https://t.co/05ryU3yU0g pic.twitter.com/RNKClxbCjJ

— Argo AI (@argoai) September 15, 2021