Word, Excel, PowePoint y Teams se suman al Apple Vision Pro

El nuevo visor de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR) de Apple, que estará disponible a partir de hoy por 3,499 dólares, incorporará aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel, PowerPoint y Microsoft Teams.

Los usuarios detambién tendrán acceso a Copilot de Microsoft, una herramienta de inteligencia artificial (IA) que permite a los usuarios resumir documentos o crear fotos y presentaciones mediante comandos de voz, movimientos oculares o gestos manuales, entre otras opciones.

‘Con Apple Vision Pro, las aplicaciones de Microsoft 365 aprovechan el lienzo infinito de la computación espacial, permitiendo que aparezcan una al lado de la otra en cualquier escala para realizar múltiples tareas’, destacó la empresa en un comunicado.

En cuanto a las videollamadas de Teams en Apple Vision Pro, la empresa creada por Bill Gates señala que utiliza una representación auténtica de rostro y manos de los usuarios en tiempo real para mostrar a los otros participantes de la llamada.

Por ejemplo, mientras un usuario de Apple Vision Pro está lavando los platos, tiene la opción de visualizar una hoja de Excel o leer una presentación de PowerPoint en la pared de la cocina.

En lo que respecta a las reuniones inmersivas en 3D dentro de Microsoft Teams mediante Microsoft Mesh, la aplicación solo es accesible actualmente con las gafas de RV y RA de Meta, Quest, y no está disponible en Apple Vision Pro.

El miércoles, Apple anunció que Vision Pro incluirá contenido 3D de Disney Plus, y otras aplicaciones compatibles a partir de este viernes serán ESPN, Max, Discovery Plus, Amazon Prime Video, Paramount Plus, Peacock, Pluto TV, IMAX y TikTok, entre otras.

‘Las experiencias espaciales en Vision Pro pueden transformar cualquier habitación en un cine personal para ver deportes, programas de televisión y películas’, destaca el comunicado de Apple, que subraya las pantallas virtuales de ultra alta resolución que ofrecen más píxeles por ojo que un televisor 4K.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, mencionó que la empresa trabajó durante años en este producto y que este nuevo dispositivo podría cambiar la forma en que se vive y trabaja.

El cineasta James Cameron, expresó que, a pesar de su escepticismo inicial, quedó ‘realmente impresionado’ tras probar este visor, calificándolo como ‘no evolutivo, sino revolucionario’.