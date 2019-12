2020 será el año de la automatización, IoT, Big Data y cómputo cuántico

En la actualidad, no existe un solo sector que no esté ‘agitado’ por la tecnología, justo en el umbral de un nuevo año que supondrá un salto tecnológico en términos de Automatización, IoT, Big Data y cómputo cuántico, según estimaciones de la ONU.

En opinión de IBM, el avance tecnológico también soporta un gran peso de la economía e influye directamente en el desarrollo de todas las industrias y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina, del cual se espera que al menos un 40% se digitalice.

Según IDC, la industria de Tecnologías de Información (TI) en América Latina crecerá 4.8% para 2020, impulsado principalmente por las inversiones en Cloud, Inteligencia Artificial, Blockchain, seguridad, hardware y servicios.

La consultora también calcula que para 2023 más de 15 millones de aplicaciones y servicios digitales utilicen enfoques nativos en la nube, y para 2024 más del 40% del gasto total de TIC se destinará a la transformación e innovación digital.

Cinco predicciones de IBM

1. La nube es la base de la economía digital

IDC estima que para 2022, más del 50% de las empresas en América Latina integrren la gestión de la nube. Las empresas continuarán su camino hacia la nube híbrida y multi-cloud basadas en estándares abiertos.

En este sentido, Eduardo Gutiérrez, director general de IBM México, asegura que la nube de IBM ‘presume ser la más segura del mercado’, debido en parte a la reciente adquisición de Red Hat.

2. Los desarrolladores serán el eje de la innovación empresarial

De acuerdo con IDC, para 2025 casi el 50% de las empresas en América Latina serán productores prolíficos de software y habrá más de 90% de nuevas aplicaciones nativas en la nube.

Además, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ese mismo año la industria empleará a más de 1.2 millones de programadores en la región.

Gutiérrez afirma que el desarrollador de tecnología estará cada vez más presente e involucrado en las decisiones empresariales y será el ‘traductor’ de las necesidades del negocio en aplicaciones.

Las compañías aprovecharán el conocimiento de los desarrolladores en tecnologías como la nube, AI y software aplicado para resolver las mayores problemáticas que afectan a la región.

El software de código abierto constituye más del 50% de las bases de códigos empresariales analizadas en 13 de los 17 sectores de la economía y continuará en aumento, ya que el rápido crecimiento en el uso de nuevas tecnologías es responsable de una transformación creciente en el mercado y la economía misma.

3. El uso de los datos será un factor decisivo para la adopción de inteligencia artificial

De acuerdo con un estudio del Institute for Business Value, el 81% de los líderes de negocio apoya activamente a las empresas que son transparentes sobre cómo usan sus datos, y evitan hacer negocios con empresas que no lo hacen, una tendencia que crecerá exponencialmente en la próxima década.

‘Cada vez somos más conscientes de quién tiene la propiedad y cómo usan nuestros datos’, apunta Gutiérrez.

Por ello, es fundamental que todas las empresas, tanto de tecnología, gobiernos, empresas privadas y el ecosistema como un todo, trabajen juntos para que la premisa de que los datos son de los clientes o consumidores, siempre se cumpla.

4. Industrias transparentes: Blockchain al servicio de la humanidad

IDC espera que el gasto mundial de blockchain alcance los 12.4 mil millones de dólares para 2022, con casos de uso en salud, manufactura y productos, retail y cadena de producción, entre otros.

Todos los ecosistemas deberán tener transparencia en todos los intercambios de datos así como inmutabilidad sobre cualquier intercambio que realizan en sus entornos.

‘La tecnología no existe por sí sola, blockchain ayudará a traer transparencia a la sociedad’, dice el directivo mexicano.

5. Edge Computing: de la teoría a la práctica

De acuerdo con IDC, para 2023, más del 30% de la nueva infraestructura de TI empresarial implementada en América Latina estará en el Edge.

Según Gutiérrez, ‘Edge será la tecnología transformadora y la revolución para la próxima década junto con el cómputo cuántico’.

En los próximos 10 años seremos testigos de un aumento en la informática de punta, ayudado por la implementación de la tecnología 5G en la industria de las telecomunicaciones.

Los servidores compactos y eficientes ubicados en los bordes de la red pueden colocar la potencia de procesamiento donde mejor se puede usar.

Ya sea que los datos provengan de sensores en una fábrica, consumidores que compran en un entorno minorista o dispositivos móviles conectados a la red empresarial de una empresa, la informática de borde será una tecnología transformadora.

Y en esta era de Edge Computing, la tecnología cuántica será la revolución que marque la próxima década y de la que veremos más durante los próximos años.