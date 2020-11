Avances tecnológicos contribuyen al auge de los juegos online

El sector del juego y de la tecnología son dos industrias indisociables cuando hablamos de su desarrollo. Lo primero que solemos pensar al hablar de tecnología y juegos son las consolas de última generación y el boom que generaron los videojuegos. Pero los juegos de casino online fueron también los grandes beneficiados de la revolución tecnológica.

Revolución que empezó con el internet en los años noventa y que permitió que el sector del juego se expandiera a horizontes nunca antes vistos. Hasta llegar al punto de hoy, en el que los adeptos al casino físico migran en masas a las modalidades de casinos en línea por la comodidad que representa el jugar desde casa, pero también porque la experiencia se volvió cada vez más cercana a la realidad.

Los gráficos de los juegos actuales son como los de los videojuegos más avanzados. Se pueden diseñar crupieres con expresiones faciales reales y movimientos naturales. Incluso se pueden agregar los avatares de participantes en la mesa. Algunas plataformas utilizan además crupieres en carne y hueso que integran mediante videos pregrabados que aparecen en ciertas partes del juego.

Otro aspecto que contribuye al auge de los juegos de casino es la tecnología de comunicación inalámbrica, más conocida actualmente como 5G y que aún está por marcar un impacto global. Desde ya, el 4G hace que el internet en los dispositivos móviles sea muy fiable a nivel de velocidad y de estabilidad, y esto permite que la experiencia de juego sin interrupciones esté garantizada si no estás conectado a una señal WiFi.

Esto es importante no solo para no tener retrasos en las partidas o “lagging”, sino que, si estás en modalidades de pago en las que tienes apuestas en curso, es importante no perder la conexión, ya que podría dejarte fuera del juego.

Evidentemente, no se podría hablar de la tecnología 5G sin los dispositivos móviles a quienes beneficia. La era de los smartphones que empezó con el éxito de los iPhone de Apple nos propulsó a tener un sinfín de comodidades accesibles desde el bolsillo de nuestros pantalones. Poder abrir el móvil y jugar una partida de póker mientras esperas en la cola del supermercado, una tirada al tragamonedas en el bus camino al trabajo o al blackjack mientras te relajas en una camilla en la playa durante tus vacaciones.

El fácil acceso al ocio y entretenimiento gracias a los celulares inteligentes permitió el auge de los juegos en línea y la puesta en obra de políticas que buscan el beneficio del consumidor van en esta misma dirección. Una de estas políticas que dependen de estrategias macroeconómicas de los países es el roaming.

Gracias al roaming, los usuarios pueden utilizar sus teléfonos móviles en países extranjeros cuando se van de viaje, y por medidas como las de la Unión Europea, que eliminó los cobros por roaming en todo el territorio Schengen, la utilización de móviles aumentó hasta 10 veces más. Las plataformas de juegos de casino en línea son una de las grandes beneficiadas por medidas como estas, ya que su público objetivo está más tiempo usando dispositivos de entretenimiento.

Finalmente, uno de los avances tecnológicos que terminaron de consolidar el puesto de los juegos de casino en línea entre los favoritos en las disciplinas de ocio y entretenimiento es la seguridad cibernética.

Es un punto clave, ya que al tener en su mayoría juegos de apuestas, es esencial para el desarrollo del sector que las plataformas puedan garantizar al cliente que sus ingresos en la web están protegidos de piratas cibernéticos o de la práctica de robo de datos conocida como “phishing”. Hoy en día las plataformas de juegos en línea invierten un presupuesto mayoritario en sus libros de contabilidad para la contratación de agencias de seguridad y de anti-hackeo de sus servidores. La mayoría, además, acepta pagos a través de plataformas como PayPal, que cuenta con los estándares más altos de seguridad, ya que te permite pagar sin que aparezcan los datos de tu tarjeta. Con estas garantías, el usuario puede disfrutar de la experiencia de juego con más confianza.