Caen 59.9 % ganancias netas de Nintendo

Nintendo reportó una caída del 59.9% en su beneficio neto entre abril y septiembre, alcanzando los 108,658 millones de yenes (655.5 millones de euros), principalmente por la reducción en las ventas de consolas y juegos para la plataforma Switch.

El beneficio operativo de la compañía también disminuyó un 56.6% en el mismo periodo, correspondiente al primer semestre de su año fiscal, situándose en 121,513 millones de yenes (733 millones de euros), de acuerdo con su informe financiero publicado el martes.

Las ventas de Nintendo retrocedieron un 34.3%, quedando en 523,299 millones de yenes (3,156 millones de euros).

La compañía explicó que este desempeño fue resultado de un descenso del 31% en la venta de consolas y del 27.6% en la de videojuegos, en comparación con el mismo semestre de 2023, cuando el lanzamiento del exitoso título The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom impulsó sus ingresos.

En este periodo, Nintendo vendió 4.72 millones de consolas Switch, siendo el modelo OLED el más demandado con 2.5 millones de unidades, además de distribuir 70.28 millones de videojuegos.

Desde su lanzamiento en 2017 y hasta septiembre pasado, Nintendo ha vendido 146.04 millones de consolas Switch. La compañía planea dar a conocer más detalles sobre su próxima consola de sobremesa, sucesora de la Switch, durante el año fiscal en curso.

Entre los títulos más populares del semestre se encuentran Paper Mario Thousand-Year Door, lanzado en mayo con 1.94 millones de unidades vendidas; Luigi’s Mansion 2 HD, lanzado en junio con 1.57 millones de copias; y The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, que acumuló 2.31 millones de unidades desde su lanzamiento en septiembre.

Las ventas de juegos en formato digital disminuyeron un 26.5% interanual, y la división de propiedad intelectual registró una caída del 43.3%, debido al éxito de la película Super Mario Bros. Movie en el mismo periodo de 2023.

A partir de estos resultados, Nintendo ajustó sus proyecciones para el año fiscal que culmina en marzo de 2026, reduciendo su previsión de beneficio neto a 300,000 millones de yenes (1,810 millones de euros), lo que representa un descenso interanual del 38.9%.

La compañía también estima una reducción del 31.9% en su beneficio operativo, situándolo en 360,000 millones de yenes (2,172 millones de euros), debido a la continua disminución en las ventas de la consola Switch.