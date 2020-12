¿Call Center desde casa? ¿Es posible?

La idea de un Call Center desde casa puede parecer algo extraña, y tal vez un poco insensata, incluso algo imposible. Sin embargo, es algo que puede llevarse a cabo fácilmente.

Actualmente, el avance tecnológico ha ido incrementando y es gracias a esto que hoy son posibles cosas que hace algunos años se veía muy lejano.

Existen grandes compañías que tienen los recursos necesarios para implementar un Call Center, pero también es cierto que existen casos como los pequeños negocios o startups que no tienen el presupuesto, ni el conocimiento para implementar un Call Center por si solos.

En este artículo hablaremos de cómo implementar un Call Center desde casa y de todo lo necesario para lograrlo con el software adecuado y sin la necesidad de tener un presupuesto elevado.

Empieza tu Call Center desde casa

Empezar un Call Center nunca había sido tan sencillo pero, ¿por qué desde casa?

Estamos inmersos en un mundo que está enfrentando una pandemia, esta situación reduce las posibilidades de contacto físico, impidiendo juntar a muchas personas en un solo espacio.

Este distanciamiento social es un cambio que sin duda no veíamos venir y para el cuál no estábamos preparados. Sin embargo, son nuevos retos y no imposibles.

Call Center en casa

Si bien es cierto que se acostumbra instalar un Call Center en un espacio adecuado a las necesidades del mismo, también es cierto que puedes montarlo desde una casa. Esto lo veremos un poco más adelante.

Lo primero que necesitas saber antes de poner un Call Center desde casa es qué tipo de Call Center será. Esto quiere decir, por ejemplo, si las llamadas serán de entrada o de salida.

Llamadas de entrada

Este tipo de Call Center se caracteriza por recibir llamadas de los clientes, generalmente estas llamadas son para buscar una solución, recibir información, llevar a cabo transacciones en línea, entre otras.

¿Qué necesitas para poner un Call Center (inbound) desde casa?

Telefonía:

Ofrece a tus clientes varios números telefónicos para poder atenderlos.

Agentes:

Como estás empezando y con la finalidad de optimizar recursos, no es necesario que tengas más de siete agentes.

Llamadas de salida:

Aunque tu Call Center será de llamadas de entrada, es importante que también se puedan hacer llamadas de salida en caso de que un agente deba hacer seguimiento de algún caso.

Reportes:

Poder generar reportes por agente, número de telefóno y otros KPI’S, te permitirán tener un mejor control de lo que sucede en tu Call Center. Así como también podrás hacer mejores planeaciones dependiendo de los resultados obtenidos.

Llamadas de salida

Este tipo de Call Center se caracteriza por hacer llamadas, estas llamadas pueden ser de cobranza, seguimiento, ventas, entre otras.

¿Qué necesitas para poner un Call Center (outbound) desde casa?

Telefonía

Agentes

Reportes

¿Y ahora qué sigue?

Si pusiste atención seguro te diste cuenta que los requisitos para poner un Call Center desde tu casa son los mismos, no importa si será de entrada o de salida.

Y existe una herramienta en el mercado que te ofrece todo lo que necesitas para lograr poner tu Call Center desde casa.

Centerware de Nuxiba

La solución para aquellas startups o negocios que están empezando y que quieren poner/migrar un Call Center desde casa.

Tenemos el plan que necesitas a un precio accesible.

Solicita más información aquí: https://descarga.nuxiba.com/asesoria-cw-blog