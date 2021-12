China niega prohibir inversiones fuera del país

El organismo de control de valores de China dijo que respeta las decisiones de las empresas sobre dónde cotizar sus acciones y, una vez más, niega los informes de una posible prohibición de un método de cotización de acciones en el extranjero.

La Comisión Reguladora de Valores del país asiático aseguró en un comunicado que los informes son ‘completamente engañosos’ de que los reguladores están prohibiendo que las empresas abandonen sus cotizaciones en Estados Unidos. Algunas empresas nacionales están trabajando activamente con reguladores chinos y extranjeros para que coticen acciones en Estados Unidos, dijo la agencia.

La CSRC informó en un comunicado el miércoles que era falso que China dejaría de cotizar en el extranjero a empresas que utilicen una estructura de interés variable. Bloomberg News informó que se está preparando una prohibición de este tipo, citando a personas familiarizadas con el asunto, un esfuerzo, en parte, destinado a abordar las preocupaciones de seguridad de datos.

Mientras tanto, la agencia dijo el domingo que las recientes políticas chinas para regular las plataformas en línea tenían como objetivo frenar los monopolios y garantizar la seguridad de los datos. Las reglas no se dirigirán a una industria en particular o solo al sector privado, y no están necesariamente vinculadas a listados en el extranjero, según la CSRC.

El organismo de control también pidió una política pragmática entre China y Estados Unidos, como la cooperación en la supervisión de auditorías, haciendo hincapié en que obligar a las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos a que se retiren de la lista no es una opción política responsable.

Se ha logrado un progreso positivo en las conversaciones sobre la cooperación regulatoria entre la CSRC y los reguladores de valores y contabilidad de Estados Unidos, dijo la agencia.