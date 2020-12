Conectividad aumentó un 12% en México en 2020

En 2020, se registró en México un aumento de 12% en el tiempo dedicado a la conectividad, en medio de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con un estudio realizado por IMS.

Los internautas encontraron en la red un paliativo al encierro y al distanciamiento físico, dado que el número de usuarios únicos de Warner Music en CTV, o televisores conectados, creció un 34% en México.

El estudio indica que los mexicanos estuvieron mucho más conectados a través de Twitter, que registró un incremento del 7% en la cifra de visitantes únicos. La plataforma de microblogging fue una fuente primaria de noticias para millones de personas y permitió acceder a información actualizada sobre el virus.

Los tres hashtags más utilizados en 2020 fueron #covid19, #quédateencasa y #coronavirus, mientras que la lista de analistas políticos con más presencia en Twitter la encabezaron @AristeguiOnline, @CarlosLoret y @lopezdoriga.

En cuanto a los videojuegos online, uno de los escapes más elegidos en el país en tiempos de coronavirus, estos aumentaron un 7% el tiempo dedicado al mobile gaming, impulsados por títulos como FIFA, Madden, Need for Speed, Call of Duty y Candy Crush.

Snapchat y LinkedIn son otras redes que cada vez suman más usuarios en México. Mientras que la aplicación para compartir imágenes registró alzas del 31% en usuarios únicos y del 54% en tiempo dedicado -el crecimiento más alto de la región-, la red de contacto profesional observó incrementos del 14% y del 73%, respectivamente.

A nivel latinoamericano, el tiempo dedicado a la conectividad creció un 22% durante 2020, con LinkedIn como plataforma destacada, con un incremento del 85%. Además, los usuarios consumieron más de 1,000 millones de horas de videos en Internet y los artistas más escuchados fueron Dua Lipa, Ed Sheeran, Coldplay, Paulo Londra y Bruno Mars. El hashtag más popular en la región, por último, fue #covid19.