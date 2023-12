Crean bastón inteligente para personas con movilidad reducida

El bastón inteligente CAN Go busca asistir a personas con movilidad reducida

AT&T presentó el bastón inteligente CAN Go, que busca asistir a personas con movilidad reducida gracias a sus características de seguridad y comunicación.

En colaboración con CAN Mobilities, una empresa estadounidense especializada en soluciones tecnológicas para este segmento, AT&T ofrece conectividad para las funcionalidades de este dispositivo.

El CAN Go no es simplemente un bastón de movilidad; va más allá al proporcionar una conexión constante entre usuarios, cuidadores y familiares en situaciones de emergencia u otras circunstancias críticas.

Entre sus destacadas características se encuentran:

Diseño ergonómico diseñado para mejorar la seguridad y comodidad de los usuarios.

Detección de caídas con GPS para una respuesta rápida y eficaz en casos de emergencia.

Teléfono integrado para llamadas de emergencia, eliminando la necesidad de llevar otros dispositivos adicionales.

Altavoz de alta calidad y micrófono integrado para facilitar la comunicación.

Linterna incorporada para una mayor utilidad en diversas situaciones.

Esta colaboración estratégica entre AT&T y CAN Mobilities busca empoderar a las personas usuarias de CAN Go, mejorando significativamente su seguridad y facilitando la conexión con sus seres queridos, dijo AT&T en un comunicado.

Se estima que más de 1,000 millones de personas en el mundo, en su mayoría adultos mayores y personas con discapacidad, requieren ayudas técnicas o dispositivos de asistencia.

Para el año 2050, se anticipa que más de 2,000 millones de personas necesitarán estos dispositivos debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades no transmisibles.