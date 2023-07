Google muestra Genesis, su herramienta de IA

Google presentó su herramienta de inteligencia artificial, llamada provisionalmente Genesis, capaz de escribir artículos de noticias, a algunos de los principales medios de EU, incluyendo The New York Times (NYT), The Washington Post y la compañía propietaria de The Wall Street Journal.

Aunque la herramienta aún no ha sido presentada oficialmente por Google, se trata de una tecnología de inteligencia artificial generativa que puede tomar información, como datos de eventos actuales, y generar contenido de noticias.

El objetivo de Google no es reemplazar a los redactores, sino ayudar a los periodistas a mejorar su trabajo y productividad. La compañía está explorando ideas para proporcionar herramientas habilitadas para IA que puedan asistir a los periodistas, por ejemplo, en la creación de titulares o diferentes estilos de escritura.

Algunos ejecutivos que presenciaron la presentación de Genesis por parte de Google lo describieron como ‘inquietante’.

Por su parte, un portavoz de News Corp, compañía propietaria de The Wall Street Journal, afirmó que tienen una excelente relación con Google y aprecian el compromiso del director ejecutivo Sundar Pichai con el periodismo.

En la actualidad, varios medios estadounidenses ya utilizan herramientas con IA para automatizar sus noticias. La agencia de noticias AP, por ejemplo, utiliza esta tecnología para redactar información sobre resultados empresariales.

Es importante señalar que, hasta el momento, los chatbots con IA como ChatGPT de OpenAI, Bard de Google y Bing de Microsoft, tienen como problema principal que en sus respuestas pueden proporcionar información incorrecta, un error conocido como ‘alucinaciones’.