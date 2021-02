Google pagará por mostrar noticias de The Times y The Wall Street Journal

Google pagará por mostrar contenidos de The Times, The Sun, The Wall Street Journal y The New York Post en la sección de noticias del buscador

Google pagará por mostrar noticias de The Times y The Wall Street...

Google y News Corp, empresa editora de periódicos como The Times, The Sun, The Wall Street Journal y The New York Post, anunciaron este miércoles un acuerdo por el que el gigante de internet pagará por mostrar sus contenidos en la sección de noticias del buscador.

En un comunicado, las dos empresas calificaron el acuerdo de ‘histórico”‘, dados los conflictos que Google mantiene desde hace años con editores de todo el mundo precisamente por este motivo, y aseguraron que la alianza tendrá beneficios sustanciales para el periodismo y la sociedad.

Se trata de un acuerdo de tres años por el que Google pagará ‘cantidades significativas’ a News Corp a cambio de poder mostrar las noticias elaboradas por los distintos diarios de su propiedad en la sección destacada de Google Noticias, pero no se detallaron los montos.

Lo periódicos de News Corp que recibirán pagos de Google son The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch y The New York Post en EU; The Times, The Sunday Times y The Sun en el Reino Unido; y varias publicaciones en Australia como The Australian, Sky News y news.com.au.

El acuerdo también incluye planes para desarrollar una plataforma de suscripción, compartir los ingresos derivados de la publicidad que generen esos contenidos y que el portal de videos YouTube (propiedad de Google) invierta en proyectos de periodismo en vídeo y radio.