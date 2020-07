Las grandes tecnológicas salen de compras

La acumulación de efectivo y la pandemia pueden haber impulsado un aumento en las adquisiciones que hacen las grandes compañías tecnológicas para reforzar su poder ante rivales nacientes.

Los acuerdos tecnológicos se están acelerando, incluso ante el escrutinio antimonopolio, intensificado bajo la administración del presidente Donald Trump.

Los funcionarios federales están investigando a Google, Facebook, Apple y Amazon por violaciones antimonopolio, y se espera que el Departamento de Justicia del fiscal general William Barr presente un caso de monopolización contra Google en las próximas semanas. Google y Facebook también enfrentan investigaciones de los fiscales generales del estado.

La aceleración de los acuerdos, que hasta el 30 de junio sumaban 27 por parte de las cinco compañías versus 21 del mismo periodo del año pasado, podría dar municiones a economistas, abogados y legisladores que advierten que las compañías tecnológicas han utilizado su abundante efectivo para lograr mayor influencia sobre los competidores existentes y aumentar las altas cuotas de mercado.

Una preocupación es que las compañías tecnológicas están ahogando potencialmente la competencia mediante la adquisición de empresas que, aunque pequeñas, algún día podrían surgir como rivales fuertes. Después de todo, los gigantes tecnológicos fueron todas las nuevas empresas alguna vez.

Las transacciones de este año incluyen la compra por 400 millones de dólares de Ghipy por parte de Facebook, una biblioteca de videoclips e imágenes animadas; una oferta pendiente de Amazon para el inicio de vehículos autónomos Zoox; y la adquisición de Apple de la aplicación metereológica Dark Sky.

Los montos no se revelaron en la mayoría de los casos, lo que hace imposible saber con precisión cuánto dinero están gastando las empresas. Amazon, por ejemplo, acordó pagar 1,000 millones por Zoox, según The Information, pero no reveló los términos a los inversionistas.

Amazon dijo que su volumen de negocios como porcentaje de los ingresos es bajo en comparación con el de muchas otras compañías, y señaló que está creciendo principalmente el negocio internamente, en lugar de a través de adquisiciones.