Reemplaza a tu banco con una cuenta digital

Entrevista con Ángel Sahagún, CEO y fundador de albo.

¿Cómo evalúas el estado actual de los sistemas de pago y transferencias de fondos en el mercado mexicano?

Sin duda, SPEI en México ha permitido el desarrollo de la inclusión financiera, pues a partir del historial de operaciones que genera, las instituciones pueden ofrecer productos con mayor valor agregado, tales como créditos, seguros o inversiones que atienden a las necesidades financieras de los usuarios.

Adicionalmente, ha facilitado el pago de servicios a través de aplicaciones y portales bancarios, con un incremento constante en las transferencias que se realizan, registrando en 2018 un total de 6,929 millones de operaciones, de acuerdo con Banxico.

Por otro lado, nuevos métodos de pago, como CoDi, significan un gran avance pero a la vez un enorme reto para México en lo que a digitalización del sistema financiero se refiere, por lo que habrá que estar pendientes a la manera en cómo estas alternativas impactan a los sistemas de transferencias actuales.

¿Cuáles son las principales limitaciones del sistema de pagos y transferencias en México?

Este sistema tiene distintos retos y oportunidades, entre los cuales, de manera positiva, destacan la apertura de las instituciones para que otras entidades que forman parte del ecosistema fintech participen directamente sin depender de terceros y las cuales pueden ayudar a mejorar este sistema, a través de iniciativas más puntuales como la Ley Fintech.

¿Cómo se resuelve el problema de falta de información actualizada del estado que guardan las transacciones?

Esto se resuelve a través de la cooperación de todos los organismos involucrados en el sistema financiero.

Es importante destacar que las entidades deben crear consciencia entre los usuarios de la importancia de mantener sus datos actualizados, con la finalidad de ofrecer mejores productos y servicios que atiendan a sus necesidades.

¿Cómo funciona la cuenta de débito de albo?

albo nace con la finalidad de que todos los mexicanos puedan hacer un uso inteligente de su dinero a través de una app y una tarjeta de débito Mastercard para que sepan dónde y cómo utilizan su dinero.

Para comenzar a usar albo, en tan solo 5 minutos los usuarios pueden abrir su cuenta a través de la app disponible en sistemas Android y iOS, donde deberán proporcionar información básica como nombre, correo electrónico, teléfono móvil e identificación vigente.

Días después podrán recibir su tarjeta personalizada en el domicilio de su preferencia, sin costo alguno. Una vez activada podrán usarla en comercios y realizar compras en línea, además de comenzar a rastrear sus movimientos en tiempo real, llevar a cabo pagos de servicios, así como obtener reportes sobre sus hábitos de compra, de manera sencilla durante cualquier momento del día.

¿Cómo se atienden dudas, quejas y aclaraciones en una cuenta como albo?

La aplicación cuenta con un centro de soporte que está disponible 24/7, ofreciendo una experiencia al cliente personalizada para atender las necesidades específicas de cada usuario, con respuestas inmediatas a sus dudas.

¿Cuál es la oferta de valor de albo al mercado?

Los servicios de albo no tienen comisiones ni sucursales, por lo que todo el servicio es a través de nuestra aplicación, lo que para nuestros clientes se traduce en un mejor uso de su tiempo.

A diferencia de otras tarjetas, no se cobra por apertura, saldos mínimos, mensualidad, anualidad, ni por transferencias. albo es transparente, por lo que el usuario no verá cargos por comisiones “misteriosas” que no aprobó o aceptó.

La cuenta da una absoluta libertad a cualquier usuario sobre su dinero, esto para que pueda comprar y gastar de manera inteligente, así como transferir y recibir dinero de manera inmediata.

A través de la app, albo permite mantener un monitoreo en tiempo real de todos los movimientos, mediante un sistema eficiente de notificaciones instantáneas que avisa de cualquier actividad en la tarjeta; además de un desglose de sus gastos por categorías.

Por otro lado, si el usuario extravía su tarjeta temporal o permanentemente, pueden bloquearla desde la app de manera sencilla, sin tiempo de espera, llamadas, filas o burocracia; y si la recupera, puede desbloquearla inmediatamente para volver a usarla al instante.