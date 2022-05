T-Mobile aumenta tarifas y critica a Verizon

T-Mobile elevó sus tarifas en Estados Unidos y después señaló a sus pares por los precios ‘aumentados’. Los operadores inalámbricos enfrentan costos cada vez más altos y sienten la presión de las ganancias.

El director ejecutivo de T-Mobile, Mike Sievert, criticó a Verizon y AT&T esta semana por su recientes aumentos de precios.

‘AT&T y Verizon han anunciado grandes aumentos de precios en el último mes’, dijo Sievert en una conferencia de inversionistas el 23 de mayo. ‘Justo aquí, ahora mismo, en el corazón de la ansiedad de los consumidores por la inflación, están anunciando que millones y millones de personas obtendrán precios elevados’.

T-Mobile ha crecido más rápido que sus competidores durante la última década, venciendo los contratos de servicios, las costosas tarifas internacionales y las tarifas ocultas. Pero en febrero, citando costos más altos, la compañía aumentó ciertos cargos mensuales en 0.31 centavos de dólar por línea y 0.24 centavos por dispositivo de datos.

Solo los clientes sin planes ilimitados de nivel superior Magenta y paquetes One y One plus, que tienen impuestos y tarifas incluidos, estaban exentos de los aumentos.

T-Mobile dijo que una ‘mayoría sustancial’ de sus clientes no se vieron afectados y que a los suscriptores se les notificó en enero que las tarifas iban a subir. La compañía dijo que está transfiriendo los costos y cargos impuestos por otros proveedores, y que son más pequeños que los aumentos de precios de los competidores. Aún así, algunos clientes estuvieron en desacuerdo.

Con el crecimiento de los ingresos casi estancado y los costos en aumento, los operadores inalámbricos están bajo presión. En mayo, AT&T aumentó las tarifas de los planes de servicio más antiguos en seis dólares al mes para líneas individuales y 12 dólares para familiares. Verizon aumentará las tarifas en 1.35 dólares por línea en junio y cobrará a los clientes comerciales 2.20 dólares más cada mes por el servicio móvil.

T- Mobile se comprometió a congelar el precio del plan tarifario por tres años como condición para la compra de Sprint Corp en 2020.

T-Mobile dijo que está cumpliendo con ese compromiso, pero agregó que algunos peligros están fuera de su control. ‘Las tarifas de recuperación se revisan periódicamente y los montos se ajustan para reflejar los mayores costos para T-Mobile con el tiempo, ya que estos costos no están bajo su control, dijo un representante de la compañía.