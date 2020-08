Videojuegos hacen su ‘agosto’ durante pandemia

Mientras el riesgo del coronavirus no termine, la cuarentena provocará que los tres grandes diseñadores de videojuegos continúen ‘haciendo su agosto’.

Electronic Arts, Activision Blizzard y Take-Two Interactive, propietarios de los best-sellers del videojuego, cotizan en máximos históricos en un momento en que la mayoría de las bolsas han caído.

Durante los meses de confinamiento, este sector vio como su negocio, lejos de resentirse, aumentó, tal y como se ha certificado en las últimas presentaciones de resultados, al aumentar el tiempo libre en casa. De esta manera, la posibilidad de sufrir otra cuarentena está espoleando a los inversionistas para entrar en estos valores pese a las fuertes subidas que ya acumulan.

En este contexto, las tres compañías acumulan fuertes revalorizaciones es lo que va del año, superando el 45% en las acciones de Activision Blizzard y Take-Two Interactive y el 36% en Electronic Arts.

Los analistas de Bloomberg, no obstante, también recuerdan que ‘un ascenso grande del desempleo conllevará menos gasto en actividades no esenciales como esta, independientemente de si hay o no cuarentena’.

La fortaleza que ha mostrado el sector en los últimos meses se ve reflejada en sus estimaciones de beneficio. Mientras que la mayor parte de las compañías han sido drásticamente recortadas por parte de los analistas, en el caso de las marcas ya mencionadas se han incrementado entre un 10% y 11% de cara el ejercicio actual.

‘Esperamos que el sector se siga beneficiando en los próximos meses en la medida en que siga la incertidumbre sobre la posibilidad de asistir a otras ofertas de ocio como el cine o la música en directo’, apunta JPMorgan.

‘Una de las claves es que está habiendo un claro trasvase de compra de videojuegos físicos a compras digitales de servicios, un negocio que para compañías como Electronic Arts, suponen conseguir márgenes márgenes de un 20% más elevados’.