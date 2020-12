Zoom quita límite a videollamadas durante fiestas decembrinas

Zoom anunció hoy que quitará el límite de tiempo para las videollamadas entre los usuarios gratuitos durante las fiestas decembrinas y el Fin de Año, con el objetivo de facilitar los encuentros virtuales entre amigos y familiares.

‘COVID-19 cambió la forma en que vivimos, trabajamos y festejamos en 2020’, dijo la compañía en un comunicado. En consecuencia, se eliminará automáticamente el límite de 40 minutos en cuentas gratuitas para uso ilimitado.

Zoom aclaró que para disfrutar de este beneficio, solo es necesario consultar los horarios para cada región y conectarse a la plataforma.

Para el caso de México, el horario ilimitado estará activo desde las 9:00 AM del 23 de diciembre hasta las 5:00 AM del 26 de diciembre; y desde las 9:00 AM del 30 de diciembre hasta las 5:00 AM del 2 de enero.