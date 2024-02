Aumentan 17.9% ganancias de Nintendo

Nintendo reportó un incremento del 17.9 % en sus ganancias, alcanzando los 2,560 millones de euros entre abril y diciembre.

Este crecimiento se atribuyó a los tipos de cambio favorables y al aumento en las ventas de juegos para su consola Switch.

El beneficio operativo de la empresa nipona ascendió a 2,910 millones de euros, marcando un aumento del 13.1 %, mientras que sus ingresos por ventas aumentaron un 7.7 % hasta alcanzar los 8,740 millones de euros, según su informe financiero publicado el martes.

El lanzamiento exitoso en octubre de ‘Super Mario Bros. Wonder’ contribuyó significativamente a estos resultados, vendiendo 11.96 millones de copias hasta finales de diciembre.

Además, la película ‘Super Mario Bros.’, lanzada en abril, también tuvo un impacto positivo en las ventas de los juegos relacionados con el personaje.

Durante este periodo, ‘Mario Kart 8 Deluxe’ se mantuvo como el juego más vendido para la Switch, con 6.79 millones de unidades vendidas, mientras que ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ y ‘Pikmin 4’ vendieron 20.28 millones y 3.33 millones de copias, respectivamente.

A pesar de que las ventas de hardware disminuyeron un 7.8 % interanual, con 13.74 millones de unidades vendidas entre abril y diciembre, las ventas de juegos se mantuvieron relativamente estables, con 163.95 millones de copias vendidas.

El negocio digital de Nintendo experimentó un aumento del 11.7 %, alcanzando los 2,170 millones de euros, mientras que sus ingresos por móviles y propiedad intelectual aumentaron un impresionante 93.4 %, llegando a los 471 millones de euros.

Nintendo tiene previsto seguir explorando este sector tras el éxito de la película ‘Super Mario Bros.’ y espera obtener un beneficio neto de 2,755 millones de euros para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo, así como un aumento del 1.1 % en su beneficio operativo, llegando a los 3,190 millones de euros.

Se espera que los ingresos totales de Nintendo aumenten un 1.3 %, alcanzando los 10,210 millones de euros para el año fiscal en su conjunto.

Las acciones de Nintendo cerraron con una caída del 0.46 % antes de la publicación de su informe financiero, aunque previamente habían alcanzado un nuevo récord debido a las expectativas de los analistas sobre el anuncio de la sucesora de Switch.