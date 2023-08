Super Mario Bros impulsa ganancias de Nintendo

El informe financiero presentado este jueves detalló que el beneficio operativo también experimentó un sólido crecimiento del 80,4% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando 185,441 millones de yenes (1,181 millones de euros).

El éxito de la película tuvo un impacto positivo en la facturación por ventas de Nintendo, que se disparó un 50% interanual durante el trimestre, llegando a 461,341 millones de yenes (2,939 millones de euros). El incremento en las ventas de juegos protagonizados por el icónico personaje Mario y la facturación en su área de propiedad intelectual también contribuyeron a este impulso.

Además, el lanzamiento de otro de sus esperados juegos, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que vendió 18.51 millones de copias hasta el 30 de junio, ayudó positivamente al rendimiento de la consola Switch.

En consecuencia, las ventas de hardware aumentaron un 13.9% interanual, con 3.91 millones de unidades comercializadas, mientras que las ventas de juegos crecieron un 26.1% en comparación con el año anterior, alcanzando 52.21 millones de copias.

El negocio digital también experimentó un crecimiento significativo durante el trimestre, con una facturación de 119,600 millones de yenes (764 millones de euros), lo que representa un aumento del 35.9% interanual. Esto se debió a un cambio favorable en el yen, que benefició la facturación en general, así como a las ventas estables de copias digitales de juegos y suscripciones al servicio Nintendo Switch Online.

La combinación del aumento de los ingresos por regalías y el alto compromiso de la audiencia con la película de Super Mario Bros. resultó en unas ventas totales de 31,800 millones de yenes (203 millones de euros), lo que representa un impresionante incremento del 190.1%.

Nintendo tiene planes emocionantes para el futuro, con lanzamientos previstos como Super Mario Bros. Wonder en octubre y Super Mario RPG en noviembre, junto con contenido descargable para sus juegos de Pokémon más recientes, todo con la intención de mantener vivo el interés en la consola Switch.

A pesar de estos resultados positivos, Nintendo decidió mantener inalteradas sus previsiones pesimistas para el ejercicio fiscal completo de 2023, que finalizará el 31 de marzo de 2024.

La empresa espera una reducción del 21.4% en su beneficio neto, llegando a 340,000 millones de yenes (2,167 millones de euros), y una contracción del 10.8% en su beneficio operativo, que se situaría en 450,000 millones de yenes (2,868 millones de euros). Asimismo, prevén una disminución del 9.5% en su facturación por ventas, llegando a 1.45 billones de yenes (9,240 millones de euros).