Nintendo consigue ganancias récord de 2,950 mde

Nintendo alcanzó un récord histórico al registrar un beneficio neto de 2,950 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2023.

Esto representa un incremento delen comparación con el año anterior.

Durante este período, la compañía con sede en Kioto, Japón, experimentó un aumento del 4.9% en su beneficio operativo, alcanzando los 3,185 millones de euros.

Este crecimiento se vio impulsado por una facturación total de 10,065 millones de euros, un aumento del 4.4 %.

Esto se atribuye en gran medida al éxito de juegos como ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ y ‘Super Mario Bros. Wonder’, así como al lanzamiento de la película ‘Super Mario Bros.: la película’, que generó un impacto positivo en las ventas de la franquicia.

El juego ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ vendió 20.61 millones de copias, mientras que ‘Super Mario Bros. Wonder’ comercializó 13.44 millones de unidades. Además, ‘Mario Kart 8 Deluxe’ de la consola Switch continuó siendo un superventas, con 8.18 millones de unidades vendidas durante el ejercicio.

A pesar de una ligera disminución en las ventas de la consola Nintendo Switch y de los juegos para la plataforma, la compañía señaló que las ventas se mantuvieron estables en el octavo año desde su lanzamiento.

En cuanto al negocio digital, que incluye la venta de contenido descargable y suscripciones al servicio en línea, las ventas aumentaron un 9.4%, alcanzando los 2,670 millones de euros. Además, la facturación de la rama de juegos móviles e IP creció un impresionante 81.6%, principalmente debido al éxito de la película mencionada anteriormente.

Nintendo emitió previsiones cautelosas para el ejercicio fiscal actual, esperando un beneficio neto de 1,800 millones de euros, una caída del 38.9% interanual, y una ganancia operativa de 2,410 millones de euros, un 24.4% menos. Se proyecta también un descenso del 19.3% en las ventas, situándolas en 8,130 millones de euros.

A pesar de estas proyecciones, las acciones de Nintendo aumentaron un 2.42% al cierre de las negociaciones bursátiles en Tokio antes de la publicación del informe financiero.