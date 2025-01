Inversionistas buscan comprar TikTok con 20,000 mdd

Un grupo de inversionistas estadounidenses, respaldado por el popular youtuber MrBeast, ha asegurado más de 20,000 millones de dólares para su oferta de adquisición de TikTok, según Jesse Tinsley, empresario tecnológico que encabeza la propuesta.

Tinsley, fundador de Project.com, afirmó que su oferta supera significativamente a la presentada por un postor rival, en aparente referencia a Project Liberty, liderado por Frank McCourt, expropietario de los Dodgers de Los Ángeles, y un inversionista de Shark Tank. Este grupo ha estimado que se requieren 25,000 millones de dólares para adquirir la plataforma.

Aún no está claro si la propuesta de Tinsley será un contendiente serio en estas negociaciones, que avanzan rápidamente. Además, el empresario señaló que su grupo no ha mantenido contacto directo con ByteDance, la empresa matriz en China, que ha insistido en que su negocio en EU no está en venta. ‘No hemos recibido respuesta directa’, afirmó Tinsley. ‘Ha habido un completo silencio de su parte’.

Desde que el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que otorga 75 días adicionales antes de la aplicación de una ley que prohibiría TikTok en Estados Unidos si ByteDance no vende la plataforma, han surgido diversas ofertas. Aún se desconoce si ByteDance y el gobierno chino ven con buenos ojos las propuestas de Tinsley y McCourt.

Sin embargo, la posibilidad de una negociación podría aumentar ahora que ByteDance se ha quedado sin opciones legales para mantener TikTok en EU. Además, la plataforma se perfila como una pieza clave en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en la que Trump ha amenazado con imponer aranceles más altos a Pekín.