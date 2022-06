¿Qué es el doomscrolling y cómo prevenirlo?

El Doomscrolling describe el círculo vicioso de desplazarse compulsivamente en nuestros dispositivos a través de noticias deprimentes y perturbadoras.

Tal obsesión por incidentes trágicos o crisis globales se ha convertido en un mecanismo mentalmente agotador.

Lamentablemente, los internautas corren el riesgo de caer en un bucle infinito cuando las historias en línea perturbadoras parecen no tener fin.

Doomscrolling puede causar una gratificación temporal al hacer que las personas sientan que aportan algo al aumentar su conciencia sobre temas importantes. Sin embargo, la absorción continua de información negativa puede interrumpir el sueño, las tareas mundanas, el trabajo, los pasatiempos y las relaciones personales.

Los algoritmos también juegan un papel en el contenido que llega a la pantalla de los usuarios. De acuerdo con los historiales de búsqueda y las acciones generales de las personas, pueden presentar información negativa repetidamente.

Por lo tanto, incluso si las personas logran terminar con este comportamiento tóxico, el problema ya ha dejado su huella.

Caída en espiral por el agujero de las malas noticias

El término doomscrolling se refiere a pasar mucho tiempo expuesto a noticias negativas en línea. La ingesta de información angustiosa puede corresponder a la necesidad de comprender la naturaleza de la amenaza.

Doomscrolling se volvió especialmente frecuente durante la pandemia de COVID-19, y la invasión de Ucrania por parte de Rusia marcó su regreso. Millones de personas reconocieron sentirse inquietos, y las noticias actualizadas continuamente parecían ser el único remedio.

Sin embargo, el doomscrolling puede ser sobre cualquier cosa negativa, como el cambio climático o un evento trágico repentino.

Si bien el término debutó en 2018 a través de Twitter, el concepto en sí no es nada nuevo. Tal comportamiento tóxico incluso dio lugar a la creación de un robot recordatorio de Doomscrolling. Básicamente, recuerda a los usuarios cuándo es el momento de tomar un descanso del scrolling.

Muchos relacionan este comportamiento inquietantemente relajante con un término similar de la década de 1970 llamado ‘síndrome del mundo malo’. Se centró en los sentimientos paranoicos sobre el mundo debido a las muchas historias relacionadas con la violencia reportadas.

¿Qué causa el doomscrolling?

Existen rasgos y emociones particulares que pueden desencadenar el doomscrolling y la caída al angustioso ‘abismo oscuro’:

Uso extensivo de las redes sociales

Regresar repetidamente a sus fuentes de noticias significará que absorberá más información. Muchos usuarios hacen esto por aburrimiento, buscando entretenimiento.

Sin embargo, las redes sociales pueden desencadenar largas sesiones de navegación debido al interés ansioso por el contenido negativo que encuentran los usuarios.

FOMO o miedo a perderse algo

Ser parte de la conversación y FOMO (Fear Of Missing Out) puede ser una prioridad para las personas. Pueden sentirse inferiores o menos involucrados si conocen hechos específicos. Por lo tanto, doomscrolling podría ser una forma de aprender tanto como sea posible y no perderse ninguna noticia importante.

Motivado por la ansiedad

Doomscrolling podría proporcionar alivio y gratificación temporales. También se relaciona con los instintos de supervivencia, creyendo que conocer todos los hechos puede ayudar a las personas a prepararse para situaciones similares.

Distanciamiento social o soledad

Las interacciones sociales limitadas pueden obligar a las personas a pasar una cantidad excesiva de tiempo frente a la pantalla. Buscar información negativa podría ser una prioridad, ya que tienden a dejar un mayor impacto en las personas.

¿Qué hace que Doomscrolling sea tan peligroso?

Doomscrolling es perjudicial para el bienestar mental de las personas y puede afectar la salud física. Sin embargo, profundicemos en qué emociones y pensamientos desencadena o intensifica este comportamiento tóxico.

Interfiere e interrumpe tu vida

Volverse adicto a las noticias negativas probablemente significará menos tiempo para otras actividades en su vida. Por ejemplo, puede cancelar planes con amigos y limitar al mínimo las interacciones sociales.

Su trabajo también puede requerir descansos frecuentes para consultar las redes sociales u otros medios de comunicación.

Además de hacer doomscrolling, las personas pueden sentirse distraídas, perder el enfoque y tener dificultades para interactuar con los demás. Por lo tanto, las personas pueden sentirse aisladas e improductivas, lo que desalienta aún más a las personas a recuperar el control.

Provoca falta de sueño de calidad

Los teléfonos inteligentes pueden ser nuestros mayores enemigos. Después de todo, son los dispositivos principales para realizar doomscrolling. Millones de personas no pueden resistir la tentación de usarlos incluso antes de irse a dormir.

El uso de teléfonos inteligentes antes de acostarse disminuye nuestro sueño por sí solo. Sin embargo, los efectos se intensifican si las personas usan ese tiempo para leer más noticias negativas.

Por lo tanto, las personas pueden tener dificultades para conciliar el sueño o tener pesadillas sobre eventos trágicos que presenciaron. Dormir mal también desencadena estrés y otros problemas físicos o mentales. Si esa rutina continúa, las personas podrían enfrentar problemas de salud más graves.

Sentirse impotente y estresado

Leer sobre eventos trágicos puede inspirarte a hacer tu parte en la sociedad. Sin embargo, ayudar puede no ser posible debido a varios factores. Por lo tanto, las personas pueden sentirse impotentes si no pueden contribuir a la situación.

A su vez, las personas se sentirán estresadas y alertas debido al aumento de adrenalina y cortisol. Las emociones negativas abrumadoras también pueden manifestarse en ataques de pánico o paranoia. El miedo también es una de las emociones más fuertes cuando se trata de hacer un doomscrolling.

Incapacidad para liberarse de doomscrolling

Los algoritmos detrás de las plataformas de redes sociales entregan contenido de acuerdo con los hábitos, preferencias e intereses de los usuarios. Estas fuentes de noticias personalizadas esperan aumentar la participación y alentar a las personas a pasar más tiempo en línea. Lamentablemente, es posible que los algoritmos no entiendan que pueden admitir el doomscrolling.

Por lo tanto, incluso si dejas de buscar noticias negativas deliberadamente, es posible que las encuentres de todos modos.

Los algoritmos de las redes sociales recuerdan tus acciones e intentarán presentar información que te haya parecido interesante anteriormente. Por lo tanto, tu fuente de noticias puede permanecer llena de información, artículos y comentarios angustiantes.

Cómo acabar con el ciclo de doomscrolling y ser más positivo

Esencialmente, doomscrolling es la línea peligrosa que cruzan los usuarios cuando su deseo de mantenerse informados se convierte en una obsesión enfermiza. Pueden incluso darse cuenta de que consumir información negativa tiene consecuencias perjudiciales.

Sin embargo, detener esta absorción requiere un estricto autocontrol. E incluso si los usuarios muestran la moderación necesaria, el mundo digital podría jugar en su contra.

También es importante tener en cuenta que desconectarse por completo de la información negativa no es lo ideal. Si bien el doomscrolling hiperpolariza la situación, la disociación total podría impedir que las personas comprendan completamente ciertas condiciones.

A pesar de todas las probabilidades, puedes seguir una serie de recomendaciones para terminar con el doomscrolling o al menos controlarlo:

Darse cuenta de que la incertidumbre y la ansiedad son normales

Es poco probable que seas el único que lucha con estas emociones. Por lo tanto, el primer paso para curarse del doomscrolling es aceptar los sentimientos negativos. Además, no sentirte culpable por dedicar tiempo a hacer algo que te gusta.

Limita el tiempo frente a la pantalla leyendo noticias negativas

Es comprensible querer saber más sobre un problema o incidente específico. La clave es establecer límites para las redes sociales o el uso de cualquier sitio de noticias, incluso utilizando temporizadores reales. Doomscrolling hace que sea fácil perder el sentido del tiempo. Por lo tanto, los recordatorios útiles pueden ayudarlo a comprender el tiempo que dedica a ello.

Pasar más tiempo con amigos o en actividades de ocio

El aburrimiento engendra doomscrolling. En lugar de agarrar tu teléfono, trata de encontrar otra forma de aliviar el aburrimiento. Puede ser un pasatiempo, interacción social o incluso tareas domésticas. Cualquier cosa productiva que actúe como una distracción de la información negativa funciona en este caso.

No tengas miedo de pedir ayuda

Doomscrolling puede afectar significativamente tu salud mental. Si tienes dificultades por su cuenta, ponte en contacto con personas que puedan ayudarlo. Además, hay muchas aplicaciones de salud mental que pueden ser útiles. Sin embargo, elige aplicaciones confiables que traten tus datos con la integridad que merecen.

Trata de encontrar noticias e historias positivas

El sesgo de negatividad es increíblemente frecuente en los medios. Los medios de comunicación hacen esto a través de clickbait y sensacionalismo para generar vistas. Debe omitir esos artículos negativos y concentrarse en historias inspiradoras o conmovedoras. Haz esto cuando te sientas abrumado o desees romper el ciclo de persuasión.

Usa una VPN para obtener más recursos en línea

Una red privada virtual puede ayudarte a acceder a más sitios, especialmente a aquellos que envían mensajes positivos. Además, puede minimizar la personalización del contenido en línea. Por lo tanto, es posible que el doomscrolling pasado no afecte tanto tu navegación futura.