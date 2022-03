Nintendo cae más de 5% en bolsa

Nintendo cae un 5.74% en bolsa tras el retraso a 2023 de su nuevo videojuego 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'

Nintendo cayó un 5.74% en la bolsa de Tokio hoy tras anunciar el retraso hasta la primavera de 2023 el lanzamiento de la esperada secuela de “‘he Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

Las acciones del gigante de los videojuegos llegaron a bajar hasta un 6.98% en la sesión bursátil de hoy antes de recortar pérdidas y cerrar este miércoles con un precio de 63,140 yenes (unos 466 euros).

Los inversionistas reaccionaron con dureza al retraso del lanzamiento, uno de los más esperados entre los aficionados.

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ es el cuarto juego más vendido hasta el momento para la consola Switch, con 25.8 millones de unidades comercializadas en el mundo, y cada detalle que se revela sobre su secuela, bastante escasos, son motivo de interés.

Estaba inicialmente previsto que la segunda parte saliera este año y pudiera incluso dar un renovado impulso a la venta de consolas, pero la empresa publicó el martes un video del productor, Eiji Aonuma, anunciando su aplazamiento hasta el próximo año.

‘La reacción es demasiado dura’, en opinión del analista Serkan Toto, de la consultora Kantan Games.

‘Por supuesto el retraso no es motivo de celebración, pero Zelda aún podría lanzarse durante el próximo ejercicio fiscal, que empieza este viernes y se extiende hasta el 31 de marzo de 2022’, señala.

Para los próximos meses Nintendo tiene una lista de lanzamientos con otros títulos superventas como ‘Nintendo Switch Sports’ (abril), ‘Mario Strikers’ (junio), ‘Splatoon 3’ o la díada ‘Pokémon Escarlata/Púrpura’, por lo que el analista cree que la reacción del mercado financiero ha sido excesiva.

Ante ese escenario, Toto cree que ‘a Nintendo le seguirá yendo muy bien el próximo año fiscal en términos de venta de software, incluso si el Zelda termina escurriéndose al siguiente ejercicio’.